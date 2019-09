Seine Rückkehr ins A-Team der USA hatte sich Josh Sargent sicherlich ganz anders vorgestellt. Nachdem er vor wenigen Monaten ganz kurzfristig noch ausgebootet worden war und so den Gold Cup verpasste, ging es nun zurück zur Elite seines Landes. Im MetLife Stadium, der Heimstätte der New Yorker Footballteams Giants und Jets, gab es die Neuauflage des Gold-Cup-Finals - doch abermals zogen die USA den Kürzeren. Dieses Mal wurde es sogar richtig deutlich, Mexiko gewann mit 3:0 (1:0).

Sargent musste sich bis zur 67. Minute gedulden, ehe er den Rasen betreten durfte. Coach Gregg Berhalter wechselte ihn zu dem Zeitpunkt für Gyasi Zardes, Mexiko führte bereits durch einen Treffer von Chicharito (21.) mit 1:0. Doch auch Werders Stürmer gelang es nicht, die Wende einzuleiten. Stattdessen waren es die Gäste, die erneut trafen - sogar doppelt. Erst schlug Erick Gutierrez zu (78.), dann erhöhte Uriel Antuna (82.). Josh Sargent hätte in der Schlussphase immerhin noch etwas Ergebniskosmetik betreiben können, als er zu einem Strafstoß für die USA antrat. Sargents Schuss in die untere linke Ecke wurde jedoch pariert (88.). Am kommenden Dienstag steht für die Nordamerikaner ein weiterer Test an, dann wird der Gegner Uruguay heißen.