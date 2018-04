Herr Mickler, was ist die Mentalität einer Mannschaft?

Werner Mickler: Eine Voreinstellung, Prädisposition genannt, die damit zu tun hat, welche Verhaltens- und Denkmuster abgerufen werden. Sie hängt stark davon ab, in welcher Kultur ich groß geworden bin, in welcher Gruppe ich mich bewege. Auf den Fußball übertragen bedeutet das: Für was steht der Verein, und bin ich ein Teil davon.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Der FC Bayern mit seiner Mia-san-mia-Mentalität. Denen ist egal, was andere machen, die machen einfach ihr Ding. Diese Mentalität braucht jeder, um bei Bayern Erfolg zu haben. Wer sie nicht verinnerlicht hat, wird Probleme bekommen, dort zu spielen.

Werder hat monatelang um die Existenz gekämpft. Ist es nachvollziehbar, nach dem fast sicheren Klassenerhalt ein paar Prozent nachzulassen?

Das ist eine normale menschliche Reaktion, die jeder aus dem Alltag kennt: Wer ein Ziel erreicht hat, schnauft durch. Es sind keine Maschinen, sondern Menschen.

Wann und wie bildet sich die Mentalität eines Spielers?

Werte prägen, das beginnt früh, also schon in den Nachwuchsleistungszentren. Zunächst muss sich der Verein die Frage stellen, wofür er steht, welche Werte er verkörpert. Nehmen wir das Beispiel Pünktlichkeit, ein wichtiger Wert in Deutschland. Wer nicht pünktlich ist, hat sofort ein negatives Image, gilt als unzuverlässig. In anderen Kulturkreisen, sagen wir Südamerika, ist das vollkommen normal, weil dieser Wert dort nicht so wichtig ist.

Kann ich die Mentalität eines 22-, 23-jährigen Spielers noch entscheidend beeinflussen, oder ist es dann bereits zu spät?

Das ist machbar, aber schwierig. Jeder verinnerlicht die Kultur, in der er groß geworden ist. Jeder kennt das vielleicht, wenn man länger im Ausland war. Sich dort anzupassen, dauert, weil die Grundstrukturen, in denen wir groß geworden sind, andere sind. Das muss man sich erarbeiten und versuchen zu verändern. Je älter ich werde, desto herausfordernder wird die Aufgabe.

Bei welchen Vereinen der Bundesliga sehen Sie Probleme, Werte zu verkörpern?

Die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg haben kürzlich selbst gesagt, dass nicht deutlich wird, für welche Werte der Verein steht. Wenn die es nicht wissen, wie sollen es die Spieler wissen? Und wie kann ich einen Kader zusammenstellen, ohne das zu wissen?

Um einen konkreten Bezug zu Werder herzustellen: Ist es für Florian Kohfeldt schwer, in der aktuellen Mannschaft eine neue, andere Mentalität zu etablieren?

Das kann ich von außen nicht seriös beurteilen. Ich denke, Kohfeldt und der Verein werden bei der Auswahl neuer Spieler künftig auf mehr achten als Passqualität oder Physis. Sie werden darauf achten, ob die Mentalität des Spielers zu der Werder Bremens passt.

Kohfeldt hat eine bestimmte Mentalität von seinen Spielern eingefordert, die Mannschaft zeigt diese bisher aber nicht. Kann daraus ein Problem zwischen Trainer und Spielern entstehen?

Das muss nicht sein. Kohfeldt hat ausgerufen, weiterhin erfolgreichen Fußball spielen zu wollen. Das ist etwas Grundsätzliches: Kontinuierlich versuchen, die bestmögliche Leistung abzurufen, alles in die Waagschale zu werfen. Dass dahinter ein Lernprozess steht, dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar.

In Bremen steht die Rückkehr von Thomas Schaaf bevor. Ist er jemand, der klare Werte verkörpert?

Schaaf wäre ein wichtiges Puzzlestück. Einer, der Impulse reinbringen kann aufgrund seiner Erfahrung, seiner Ideen. Schaaf hat das Werder-Gen, und das ist etwas, was Werder ausmacht.