Nun ist der richtige Co-Trainer wieder zurück: Nachdem er sich Ende September einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, saß Björn Dreyer beim 3:1 gegen Holstein Kiel II am vergangenen Wochenende wieder auf der Bank von Werders U 23. „Es war schön, so hautnah dabei zu sein“, sagte der Assistent von Cheftrainer Konrad Fünfstück.

Er wird nun auch am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim Regionalliga-Spitzenreiter VfL Wolfsburg II seine Aufgabe als Co-Trainer wieder wahrnehmen – sein Vertreter allerdings auch. In Wolfsburg gibt Thomas Schaaf allerdings seine Abschiedsvorstellung. Er war in den vergangenen Wochen für Dreyer eingesprungen, hatte gegen Kiel aufgrund anderer Verpflichtungen allerdings gefehlt. „In Wolfsburg sitzen wir noch einmal zu dritt auf der Bank“, sagte Björn Dreyer. Seine schwere Verletzung hatte er sich im Training der U23 zugezogen, erst in der vergangenen Woche legte der 30-Jährige den „Achillo-Walker“ ab, eine mit Luftpolstern versehene Unterschenkel-Fuß-Orthese. Obwohl er den Verlauf der Heilung als positiv beschreibt, ist Dreyer längst nicht der alte: „Ich gehe jetzt, aber ich laufe noch nicht.“