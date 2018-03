Unsere Fans in der Ostkurve haben beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg vor zwei Wochen gute Vorlagen zum Unwort des Jahres 2018 gegeben: „Videobeweis“ und „Montagsspiel“. Die Ablehnung beider Neuheiten in der Fußball-Bundesliga findet meine volle Unterstützung. Warum nicht folgende Alternative: freitags zwei Spiele (18 Uhr und 20.30 Uhr), sonnabends und sonntags je drei (13 Uhr, 15.30 Uhr und 18 Uhr), montags eines. Jeder Fernsehfußballfan könnte alle Spiele live erleben. Nein, jetzt mal ehrlich: Was für eine schreckliche Idee! Wochenspiele führen zu einem weiteren Rückgang der Zuschauerzahlen und bescheren den Fans eine beschwerliche Anreise in der Woche. Daher meine Bitte: Schafft die Montagsspiele wieder ab. Wir müssen an unsere treuen Fans denken.

Auch mit dem Videobeweis bin ich unglücklich. Denn es wird in der Diskussion über Sinn und Unsinn der technischen Unterstützung für den Schiedsrichter ein wesentliches Argument vergessen: Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland, weil in jeder Spielklasse und in jeder Altersstufe die gleichen Regeln galten. Der Fußball lebt mit falschen Entscheidungen der Schiedsrichter. Der Videobeweis beseitigt falsche Entscheidungen auf dem Platz, produziert aber neue in einem Studio in Köln, bremst die Emotionen, weil man häufig minutenlang auf die Entscheidung warten muss. Dazu nervt der Kommentar der Schiedsrichter­experten im Fernsehen. Weil eine Krähe der anderen, na, Sie wissen schon …, wurde in der Vergangenheit fast jede Schiedsrichterentscheidung gerechtfertigt: schlechter Blickwinkel, sekundenschnelle Entscheidung, fehlende Technik. Damit hat der Fußball immer gelebt!

Wir brauchen aber keine Schiedsrichterexperten, die uns jetzt trotz eindeutiger Fernsehbilder erklären wollen, dass der klare Ellbogencheck des Leverkuseners Charles Aranguiz gegen Max Kruse im DFB-Pokal-Viertelfinale im Ablauf einer normalen Abwehrbewegung geschehen und daher keine Tätlichkeit gewesen sei. Mittlerweile haben wir in vielen Spielen mehr Theater mit dem Videobeweis als vorher ohne. Lösung: weg mit dem Videobeweis!

Hamburgs Donald Trump

Aufregung gibt es in der Bundesliga auch so schon genug. Damit sind wir beim Nordderby. Vielen Dank an den neuen HSV-Präsidenten Bernd Hoffmann für sein Schlusswort bei seiner Bewerbungsrede am vergangenen Wochenende: „Schon nächsten Sonnabend kommen wir mit 4000 oder 5000 Anhängern zu Werder Bremen, und dann werden wir dort mal so richtig aufmischen! In diesem Sinne: Nur der HSV!“ Hamburgs Donald Trump lässt grüßen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer wird sicherlich dem HSV die Rechnung für das Risikospiel schicken…

Das Derby ist erneut ein Abstiegsduell. Es gibt beidseitig Fans, die sich den Abstieg des anderen wünschen. Ein Werder-Fan sagte zu mir: „Ich will den HSV-Abstieg, damit im Volksparkstadion die Schuldenuhr verschwindet.“ Schuldenuhr? „Ja“, erklärte er mir, „die zeigen auf der Stadionuhr ihren Schuldenstand an, zur Zeit über 54 Millionen Euro.“ Ich lachte und antwortete: Das sind die Jahre, die der HSV seit Gründung der Bundesliga ununterbrochen in der ersten Liga spielt. Die Schulden sind bestimmt doppelt so hoch.

So wollen wir hoffen, dass am Ende beide Vereine in der Bundesliga bleiben. Denn wir lieben uns zwar nicht, aber wir lieben unser Nordderby.

Klaus-Dieter Fischer

ist seit 1955 Mitglied bei Werder Bremen und hat nahezu in allen Funktionen gearbeitet: Schiedsrichter, Jugendtrainer, Schatzmeister bis zum langjährigen Vereinspräsidenten, Vorstand und Geschäftsführer. Heute ist Fischer Ehrenpräsident. Im Wechsel mit Lou Richter, Jörg Wontorra, Christian Stoll und Thomas Eichin schreibt er in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.

