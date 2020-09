Die Tribüne der Schalker Arena könnte am Sonnabend leer bleiben. (dpa)

Im Weserstadion durften am vergangenen Sonnabend rund 8500 Zuschauer dabei sein. Ob bei Werders Auswärtsspiel gegen den FC Schalke am kommenden Sonnabend auch Fans in die Arena dürfen, ist dagegen ungewiss. Eine Austragung der Partie vor Zuschauern sei aufgrund der Corona-Fallzahlen noch nicht gesichert, teilte Schalke am Montag mit. In Gelsenkirchen wurde die sogenannte Vorwarnstufe überschritten. Dort kam es also zu mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen.

Der FC Schalke will nun die Entwicklung des Infektionsgeschehens in den kommenden Tagen abwarten. Ursprünglich sollten den Zuschauern am Montag die Karten zugeteilt werden, doch dazu kommt es nicht.