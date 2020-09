Das Kellerduell der Bundesliga zwischen Schalke 04 und Werder muss am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) doch ohne Zuschauer stattfinden. Wie die Schalker am Vormittag mitteilten, haben sie von den lokalen Behörden eine entsprechende Vorgabe bekommen, nachdem die 7-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen zum entscheidenden Zeitpunkt „am Samstag um 0.00 Uhr“ doch wieder über 35 lag. Am Freitag war bekannt geworden, dass zudem ein Schalker Profi positiv auf COVID-19 getestet wurde und in häusliche Quarantäne musste.

Weil sie im Wochenverlauf und am Freitag mit 33,4 erstmals unter 35 gesunken war, hatten die Schalker auf die Erlaubnis für etwa 11 000 Zuschauer gehofft und die entsprechende Zahl an Tickets verkauft. Doch diese Hoffnung war trügerisch. Die betreffenden Fans erhalten nun ihr Geld zurück. „Der FC Schalke 04 bedauert die kurzfristige Absage und hofft, beim kommenden Heimspiel gegen Union Berlin wieder Zuschauer im Stadion begrüßen zu können“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Schon das dritte Spiel dieser Saison

Es ist am 2. Spieltag dieser Saison bereits das dritte Spiel, bei dem wenige Stunden vor dem Anpfiff die Erlaubnis für eine bestimmte Zuschauerzahl zurückgezogen wird. In der Vorwoche waren die Partien des FC Bayern gegen Schalke (8:0) und 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim (2:3) betroffen.