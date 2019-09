Wer abergläubisch ist oder an schlechte Omen glaubt, sollte jetzt lieber nicht weiterlesen. Der Schiedsrichter für Werders Auswärtsspiel gegen Union Berlin am Sonnabend heißt Tobias Welz, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Bremer Bilanz in Spielen unter der Leitung des 42-Jährigen aus Wiesbaden fällt verheerend aus. Neunmal pfiff Welz bislang Werder-Partien in der Bundesliga, es gab für die Grün-Weißen dabei sieben Niederlagen und nur zwei Unentschieden.

Zum bislang letzten Mal leitete der Polizeibeamte im April eine Begegnung mit Werder-Beteiligung. Die Bremer unterlagen bei den Bayern mit 0:1. Beim Spiel in Berlin wird Welz von Rafael Foltyn und Martin Thomsen assistiert. Vierter Offizieller ist Holger Henschel. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und René Rhode.