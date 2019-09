Es war eine Art Fluch. Neun Spiele unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Welz hatte Werder bestritten und dabei nur zwei Punkte geholt. Der Fluch ist jetzt gebrochen, der 2:1-Erfolg bei Union Berlin war der erste Werder-Sieg mit Welz an der Pfeife. Und trotzdem stand der Unparteiische nach der Partie mächtig in der Kritik. „Es ist ein sehr hektisches Stadion und es war ein Spiel mit vielen strittigen Situationen. Wenn er es im Rückblick sieht, wird er auch sagen, dass er nicht seinen allerbesten Tag hatte“, formulierte Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Der Stress ging für Welz schon in der zweiten Minute los. Davy Klaassen fiel nach einer minimalen Berührung von Union-Torwart Rafal Gikiewicz sehr leicht hin. Welz pfiff sofort Elfmeter. Dann sah er sich die Situation lange auf dem Monitor an, um letztlich bei seiner Entscheidung zu bleiben. „Da frage ich mich wirklich, wieso er sich die Bilder noch einmal anschaut, wenn er den Elfmeter trotzdem gibt“, sagte Urs Fischer. Für den Union-Trainer und die meisten Zuschauer war es kein Strafstoß. Klaassen dagegen betonte: „Ich war in voller Geschwindigkeit. Wenn es dann einen Kontakt gibt, ist es für mich schon ein Elfmeter.“ Eindeutiger war der Strafstoß für Union (14.), allerdings erst nach Ansicht der Fernsehbilder. Christian Groß war der Ball an den Arm gesprungen, das hatte im Stadion kaum jemand gesehen. Da die Video-Assistenten Bastian Dankert und René Rhode eingriffen, gab es einen Elfmeter, der den neuen Handregeln entspricht. „Den kann er pfeifen“, gab Groß zu. Sportchef Frank Baumann ging es derweil um etwas Grundsätzliches: „Der Videobeweis war dafür gedacht, dass klare Fehlentscheidungen verhindert werden. Ob das eine klare Fehlentscheidung war, weiß ich nicht.“

Unverständnis bei Sahin

Immerhin: Den dritten Elfmeter gab Welz sofort, ohne Hinweis des Video-Assistenten (55.). Eine korrekte Entscheidung, Theo Gebre Selassie war festgehalten worden. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Neven Subotic war nach rüdem Einsteigen gegen Leonardo Bittencourt vertretbar (89.). Dagegen gab es um die Ampelkarte für Nuri Sahin viele Diskussionen (90.+1). Er hatte einen Freistoß ausgeführt, Welz hatte aber noch nicht sein Okay gegeben. „Ich dachte, das Spiel wäre freigegeben. Ich habe den Ball ja nicht weggeschossen. Ich kann das nicht wirklich verstehen“, erklärte Sahin. Teamkollege Niclas Füllkrug rätselte: „Zeitspiel kann es doch nicht gewesen sein, wenn man den Freistoß ausführt.“

Und schließlich war da noch die Gelbe Karte, die Kohfeldt rund um Subotics Platzverweis bekam. Die brachte den Coach in Rage: „Da wird mein Spieler vor meiner Nase in die Bande gerammt. Die ganze Bank springt auf und ich kriege Gelb. Mit den Worten: ,Ich gebe dem Spieler Gelb-Rot, deshalb gebe ich Ihnen Gelb.' Da muss ich mich kaputtlachen.“