Im vergangenen März hatte es geklappt. Werder hatte nicht nur dank eines blendend aufgelegten Ishak Belfodil beim Angstgegner FC Augsburg gewonnen, sondern auch den personifizierten Bremen-Schreck im Griff gehabt: Michael Gregoritsch. Sechs Mal hat der Österreicher gegen Werder gespielt, sechs Mal bejubelte er einen Treffer. Nur eben beim jüngsten Aufeinandertreffen nicht. Am Sonnabend folgt nun ab 15.30 Uhr das nächste Duell.

„Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber die Spiele gegen Bremen scheinen mir zu liegen“, hatte Gregoritsch bereits im vergangenen Frühjahr gegenüber Mein Werder gesagt. Der inzwischen 24-Jährige zeigte dies bereits im Trikot des Hamburger SV und dann anschließend eben auch beim FC Augsburg. Für die Süddeutschen hat er auch in dieser Saison bereits wieder getroffen, beim bemerkenswerten 1:1 zu Hause gegen Mönchengladbach.

In der Tabelle liegt Gregoritsch aktuell mit seinem Klub direkt hinter Werder auf Rang acht. Der Rückstand beträgt ein einziges Pünktchen, nach der jüngsten Niederlage gegen Mainz sehnen sich die Gastgeber eine schnelle Wiedergutmachung herbei. Und dabei soll eben auch Michael Gregoritsch helfen, der bei all seinen positiven Werder-Erinnerungen vor allem an ein Spiel besonders gern zurückdenkt: das Nordderby im November 2016 (2:2). „In dem Derby ging es für uns um alles. Ich habe einen Doppelpack gemacht, und mein Bruder war im Stadion dabei“, sagte er.

Doch das ist Vergangenheit. Der jüngste Vergleich im März hat bewiesen, dass Werder nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis weiß, wie man Michael Gregoritsch ausschaltet. Damit eine Wiederholung gelingt, müssen sich die Bremer eventuell an die Marschroute halten, die Trainer Florian Kohfeldt schon damals vorgegeben hatte – sogar über eine eher unübliche Manndeckung hatte er nachgedacht: „Seine Präsenz in der Box ist stark. Wir müssen ihn eng orientiert im Sechzehner verteidigen.“