Herr Dörrfuß, was halten Sie von folgender These: „Das Training setzt den Reiz, die Regeneration erzielt den Erfolg“?

Axel Dörrfuß: Das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Regeneration ist das zentrale Element, um zu einem Zeitpunkt X die bestmögliche Leistung zu bringen. Im Leistungssport wollen wir prinzipiell Körper und Geist permanent provozieren, aber nicht immer nur um das Verbessern der Leistungsfähigkeit willen. In einer heterogenen Gruppe wie unserer Mannschaft mit all ihren Unterschieden geht es auch darum, Leistung zu erhalten. Wir wollen als Kollektiv besser werden, entsprechend verteilen wir unsere Trainingsreize über eine Saison. Darin liegt ein großes Problem. Der Fußball ist zwar ein Mannschaftssport, in der Planung ist er aber fast ein Individualsport.

Stichwort Be- und Entlastungssteuerung?

Genau. Das ist die große Herausforderung im Hochleistungsmannschaftssport: Unterschiedliche gesundheitliche, körperliche und konstitutionelle Voraussetzungen zu erfassen und wie bei uns Spieler mit einer maximalen Anzahl an Spielanteilen ebenso auf Leistung zu trimmen wie andere, die wenig bis gar nicht spielen.

Welchen Stellenwert nimmt im Komplex der Regeneration das Thema Schlafen bei Werder ein?

Schlafen und Ernährung sind die beiden entscheidenden Kriterien, auf die wir unmittelbaren Einfluss nehmen können. Insofern ist das ein großes Thema, das eine hohe Priorität genießt, in der Öffentlichkeit aber unterschätzt wird. Wir reden hier über ein sehr sensibles Thema, kein Spieler funktioniert wie der andere. Deshalb gibt es auch nicht den einen Lösungsweg, sondern es ist immer ein Erarbeiten einer möglichst optimalen Lösung mit dem Spieler zusammen.

In den Trainingseinheiten sind die Spieler unter Beobachtung und damit gewissermaßen auch unter Kontrolle. Aber wie wird ein geregelter, qualitativ guter Schlaf kontrolliert?

Es geht nicht unbedingt um Kontrolle. Es geht um Eigenverantwortung, die Spieler sind ja keine Jugendlichen am Nachwuchsleistungszentrum mehr. Wir bieten unterstützende Angebote an. Aber: Wir haben auch ein paar Screeningmaßnahmen, die wir einsetzen, speziell im Regenerationsmonitoring und -management.

Welche sind das?

Wir arbeiten mithilfe der App „ithlete“, die die Herzratenvariabilität erfasst und dokumentiert. Und wir fragen darüber die Schlafstunden und Schlafqualität ab. Das ist unsere Basis. Zusätzlich dazu erheben wir unterschiedliche Fragebögen.

Stehen bei Werder denn gewisse Dinge auf dem Index?

„Index“ ist das falsche Wort. Wir klären die Spieler eher auf. Es gibt unter anderem einen Ernährungsleitfaden, in dem auch Dinge auftauchen, die vermieden werden sollten. Wir konzentrieren uns beispielsweise vor allem in der Vorbereitung sehr auf unser Kohlehydrat-Timing, wann wir welche Kohlehydrate aufnehmen, welche Proteine und Fette Einfluss nehmen können auf die Regeneration und wie wir da unseren größten Faktor, das Schlafen, begünstigen können.

Können die Spieler zwischen den Einheiten eigentlich am oder im Weserstadion schlafen?

Wir haben mittlerweile einen Raum im Bauch des Stadions umgestaltet, in dem die Spieler schlafen können. Der Raum ist mit mehreren Liegen ausgestattet und schalldicht, die Spieler sind zudem ungestört von Licht und Strahlung, um zur Ruhe zu kommen. Gerade in den englischen Wochen mit ihren hohen Belastungsphasen ist das Schlafen eine elementar wichtige Sache. Der größte körperliche und mentale Stress ergibt sich für den Spieler logischerweise am Spieltag. Gerade bei späten Auswärtsspielen ist das ein Problem, weil dann der gewohnte Schlafrhythmus durchbrochen wird, dazu kommt der Reisestress. Da müssen wir insbesondere für diejenigen, die die Hauptbelastung abkriegen, kreative Lösungen finden, um Körper und Geist zu regenerieren. Wir müssen mit den Schlafrhythmen sehr sensibel umgehen.

Werden den Spielern gerade bei längeren Reisen auch Einschlafhilfen angeboten?

So weit gehen wir nicht, es gibt keine Medikation in dem Bereich. Wir versuchen, über die Ernährung Einfluss zu nehmen oder über Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium, um die Muskeln zu relaxen und einen parasympathischen Zustand zu erreichen. Und natürlich gibt es die aktive Erholung, also das Auslaufen nach späten Spielen noch im Stadion. Damit wechseln wir im Prinzip schon von der Anspannungs- in die Entspannungsphase.

Welches Problem stellen elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets bei der Erholung dar?

Wir klären die Spieler vor jeder Saison auf, wie sie damit umgehen sollten, um auch wirklich frühzeitig genug vor dem Schlafengehen abzuschalten. Einige nutzen eine Nightshift-­Funktion an ihren Geräten, um das Blaulicht zu absorbieren, andere machen sie ganz aus. Über Befragungen bekommen wir dann mit, ob und wie lange ein Spieler wenig oder schlecht schläft, wie seine Leistungsfähigkeit dadurch reduziert ist und reagieren entsprechend sensibler.

Gibt es Spieler, die richtig schlecht schlafen?

Bei 30 Spielern im Kader bleibt das ab und an nicht aus. Auch hier ist die Gruppe ja sehr unterschiedlich aufgestellt, und es gibt verschiedene familiäre Konstellationen. Der eine kann immer und überall einschlafen – im Bus, im Flugzeug, in jedem Hotel, auf jeder fremden Matratze. Der andere wiederum schläft nur sehr schwer ein.

Wie sollen Spieler mit Babys oder Kleinkindern zu Hause ausreichend guten Schlaf bekommen?

Wir geben nichts vor. Da gibt es Dinge, die dafür sprechen, und welche, die dagegen sprechen. Der Spieler entscheidet am Ende allein. Was wir wollen, ist, dass wir die Nacht vor dem Spieltag alle gemeinsam im Hotel verbringen. Das ist ein Ritual, das für die bestmögliche Regeneration und den bestmöglichen Schlaf sorgen soll. Womöglich würde der eine oder andere zu Hause besser schlafen. Aber da geht es auch darum, eine gewisse Konstanz reinzu­bekommen und natürlich den Teamgedanken zu fördern. Und natürlich können wir beim gemeinsamen Essen ganz anders Einfluss nehmen, als wenn jeder zu Hause essen würde.

Wie definiert sich also ein qualitativ guter Schlaf?

Wir brauchen einen gewissen Rhythmus und eine gewisse Dauer an Schlaf. Neun Stunden pro Tag sind ein gesetztes Ziel. Die Diskussionen um Cristiano Ronaldos Schlafverhalten mit fünf kurzen Schlafzyklen à anderthalb Stunden versuchen wir im Prinzip auch umzusetzen. Der optimale Schlafzyklus beträgt jeweils 90 Minuten, also wollen wir auf ein Vielfaches davon kommen. Unsere Empfehlung wird also immer heißen: sechs Stunden, siebeneinhalb Stunden oder neun Stunden – wenn es machbar wäre. Gerade in den Trainingslagern sollte man das beim Mittagsschlaf berücksichtigen. Die Spieler merken es sonst sehr stark, wenn sie den richtigen Zeitpunkt verpassen und dann länger schlafen. Andernfalls ist die Ermüdung enorm. Auch Powernapping kommt übrigens sehr gut an am Nachmittag. Wir haben schon mal ein drittes Training an einem Tag in der Vorbereitung ausfallen lassen, weil uns die Schlafphase wichtiger war.

Zur Person:

Axel Dörrfuß (47) ist bei Werder Leiter Athletik und Performance. Er arbeitet seit Oktober 2015 für den Bundes­ligisten. Vorher war er unter anderem für die SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf tätig.