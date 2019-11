Das tut weh: Marco Friedl hält sich im Abschlusstraining von Werder am Freitag das rechte Sprunggelenk. Er hatte einen heftigen Schlag auf den Fuß bekommen. (nordphoto)

Es gab diese Saison schon einige Schrecksekunden in einem Abschlusstraining von Werder. Am Freitag folgte in der letzten Übungseinheit vor dem Heimspiel gegen Schalke der nächste bange Moment: Marco Friedl bekam in einem Zweikampf einen heftigen Schlag aufs Sprunggelenk, der Verteidiger musste das Training abbrechen und humpelte vom Platz. Ob das Gelenk sich beruhigt oder über Nacht reagiert, wird erst am Spieltag klar sein. Doch auch ohne diese Verletzung könnte Friedl erstmals in dieser Hinrunde seinen Platz in der Startelf verlieren: Nach seinen zuletzt schwachen Spielen wäre eine Dreierkette ohne den Österreicher denkbar, vor allem dann, wenn sich Leo Bittencourt bis zum Anpfiff von seiner Erkältung erholt. Dann könnte Bittencourt die linke Außenbahn bearbeiten, was er in einigen Auswärtsspielen dieser Saison bereits ansprechend erledigte.

Erstmals mit Sahin und Bargfrede?

Philipp Bargfrede könnte erstmals in dieser Saison gemeinsam mit Nuri Sahin auf dem Platz stehen, seine Aggressivität in den Zweikämpfen würde dem Bremer Spiel gegen Schalke helfen. Die Trainingstage in der Länderspielpause hat Bargfrede jedenfalls ohne größere Probleme überstanden. Ludwig Augustinsson nach seiner fast halbjährigen Verletzungspause gleich wieder in der Startelf zu bringen, wäre eine extrem riskante und in dieser Form zumindest nicht notwendige Maßnahme; schließlich hat der Schwede erst seit zwei Wochen wieder trainiert.

So könnte Werder gegen Schalke spielen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Bargfrede, Langkamp, Bittencourt - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica