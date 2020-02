Schiedsrichter Daniel Schlager (hier mit Claudio Pizarro) leitete bereits Werders Spiel in Köln. (nordphoto)

Daniel Schlager leitet am Sonnabend das Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin. Der 30-jährige Bankkaufmann aus Niederbühl (Baden-Württemberg) ist seit der vergangenen Saison Schiedsrichter im deutschen Oberhaus und pfeift zum 16. Mal ein Spiel in der Bundesliga. Assistiert wird Schlager dabei von Sven Waschitzki und Arno Blos an den Seitenlinien. Blos stand bereits am vergangenen Dienstag beim Pokalsieg gegen Dortmund mit der Fahne an der Seitenlinie. Patrick Ittrich unterstützt als vierter Offizieller das Schiedsrichtergespann. Als Videoassistent begleitet Benjamin Cortus aus Röthenbach (Bayern) das Geschehen. Marco Achmüller assistiert Cortus im Kölner Keller.

Das letzte Bundesligaspiel unter Schlagers Leitung verloren die Bremer im vergangenen Dezember mit 0:1 beim 1. FC Köln. Durch zwei 1:1-Unentschieden in der vergangenen Saison in Mönchengladbach und gegen Nürnberg sowie dem 4:1-Pokalsieg gegen Heidenheim im Oktober ist Schlagers Werder-Bilanz aber ausgeglichen.