Vor allem im heimischen Olympiastadion ganz schwach: Herthas Santiago Ascacibar (links) und Maximilian Mittelstädt verloren zuletzt daheim gegen Mainz und Köln. (dpa)

Auch wenn sich Werder vor dem Keller-Duell an diesem Wochenende in Berlin einige Mühe gibt, den Gegner Hertha BSC als starke und gefährliche Mannschaft hinzustellen, bei der ein Sieg sicher nicht einfach wird – bei nüchterner Betrachtung ist das Gegenteil der Fall. Bis zum Saisonende werden es die Bremer nicht mehr mit vielen Mannschaften zu tun bekommen, die in ihrem eigenen Stadion so leicht zu schlagen sind. Denn es war kein Zufall, dass der Aufsteiger 1. FC Köln am vorletzten Spieltag sogar mit 5:0 in Berlin gewann.

Mit nur drei Siegen in zwölf Heimspielen spielt Hertha diesbezüglich gerade sogar eine der schlechtesten Saisons der Vereinsgeschichte. Die mageren elf Punkte in der Heimtabelle unterbot der Klub zu diesem Zeitpunkt der Saison überhaupt nur ein einziges Mal seit Einführung der Dreipunktewertung, und das in der Saison 2009/10, als Hertha am Ende absteigen musste. Die Ergebnisse aus den Heimspielen der aktuellen Rückrunde lesen sich alle nicht gut: 0:4 gegen Bayern, 0:0 gegen Schalke, 1:3 gegen Mainz und zuletzt 0:5 gegen Köln. „Wie sehr das Heimthema die Spieler belastet und wie nah sie es an sich ranlassen, werden wir am Samstag sehen“, sagte Hertha-Trainer Alexander Nouri in dieser Woche vor dem Heimspiel gegen Bremen.

Kohfeldt: „Es ist kein Endspiel“

Ein Gegner übrigens, der den Berlinern überhaupt nicht liegt: Hertha ist seit zwölf Spielen gegen Werder sieglos, gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga wartet man schon so lange auf einen Erfolg. Für Werder bietet sich also die große Chance, in dieser Rückrunde das zweite Spiel zu gewinnen (nach dem 1:0-Erfolg am 18. Spieltag in Düsseldorf) und damit die Wende im Abstiegskampf einzuleiten.

Wende oder Ende? So sieht es Werders Trainer Florian Kohfeldt noch nicht. „Es ist für mich kein Spiel, in dem wir absteigen oder drin bleiben. Es ist für mich kein Endspiel“, sagt er, „wir wollen jetzt aber dringend anfangen, zu gewinnen. Das muss jetzt in Gang kommen. Es ist noch recht viel Zeit bis zum Saisonende. Für uns sind es immer noch elf Spiele, aber wir müssen diesen Prozess jetzt starten. Deswegen ist es gegen Hertha kein Endspiel, aber ein sehr wichtiges Spiel.“

Gute Ideen am Ball sind gefragt

Hertha habe „nach wie vor“ eine hohe Qualität im Offensivbereich, meint Kohfeldt, „das hat man in Düsseldorf in der zweiten Halbzeit gesehen“. Dort lag die Nouri-Truppe zur Pause völlig verdient mit 0:3 zurück, schaffte dann aber noch ein 3:3. Kohfeldt: „Über Tempoaktionen kommen sie zu Chancen. Cunha, Piatek dazu Dilrosun und Wolf auf den Außenbahnen – das ist viel Qualität. Vedad Ibisevic ist für mich einer der besten Strafraumstürmer der letzten zehn Jahre. Ihr Spiel ist auf Kontersituationen ausgerichtet und nicht darauf, einen Gegner hinten reinzudrücken. Hinten versuchen sie sehr kompakt zu sein.“ In den letzten drei Spielen sei ihnen das in drei Halbzeiten gut gelungen und in drei Halbzeiten nicht so gut. „Wenn sie das machen“, sagt Werders Trainer, „dann sind sie sehr unangenehm zu bespielen, weil die Zwischenräume eng sind. Ich bereite uns darauf vor, dass wir gute Ideen im Spiel mit dem Ball haben müssen.“

Für Werder steht in jedem Fall mehr auf dem Spiel als für Hertha. Denn nur ein Sieg nährt die Bremer Hoffnungen auf den Klassenerhalt, der aber selbst dann noch schwierig werden würde. „Ein wichtiger Punkt für die Mannschaft ist, wie sie mit diesem Stress umgeht“, weiß Kohfeldt, „denn dieser Stress ist definitiv da.“ Die große Chance auf einen Sieg ist aber auch da. Vielleicht ist es sogar die größte Chance, die es in diesem Monat geben wird. Die weiteren Gegner im März heißen Leverkusen (Platz 5) und Freiburg (Platz 9).