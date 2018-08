Werder muss länger als erwartet auf Ole Käuper verzichten. Der 21-Jährige hatte sich im Pokalspiel in Worms Anfang August eine Teilruptur des Außenbandes am rechten Sprunggelenk sowie eine Kapselverletzung zugezogen. Nach der Länderspielpause, also Mitte September, sollte Käuper wieder ins Training zurückkehren. Auch deshalb nahm Werder Abstand von der Verpflichtung eines Back-ups für Philipp Bargfrede. Wie Werder am Freitag mitteilte, verzögert sich die Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers unerwartet.

"Ole wird voraussichtlich erst im Oktober wieder in das Mannschaftstraining zurückkehren", wird Frank Baumann auf "Werder.de" zitiert. Offenbar dauert der Heilungsprozess des verletzten Knöchels länger als zunächst angenommen.

Möglicherweise ist der Transfer von Nuri Sahin eine Reaktion auf den längeren Ausfall Käupers. Sahin absolvierte am Freitag den Medizincheck bei Werder und wird nach Mein-Werder-Informationen einen Zweijahresvertrag erhalten.