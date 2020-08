Mit Gehhilfen kam Oscar Schönfelder am Montag am Weserstadion an. (nordphoto)

Eigentlich sollte es für ihn am Montag mit dem Trainingsauftakt der Werder-Profis so richtig losgehen, doch dann kam Oscar Schönfelder mit Gehhilfen zum Weserstadion. Der Zugang hat sich am Sprunggelenk verletzt und fällt voraussichtlich drei Wochen lang aus. „Um nach der Corona-Zeit in den Rhythmus zu kommen, hat Oscar die ersten Einheiten bei der U23 absolviert. Leider gab es dort einen Trainingsunfall", schilderte Trainer Florian Kohfeldt am Montag.

Schönfelder wechselte aus der U19 des FSV Mainz 05 an die Weser. Der 19-Jährige ist in der Offensive auf der linken und rechten Seite einsetzbar. Er sollte die Vorbereitung bei den Werder-Profis absolvieren, um sich für den Bundesliga-Kader empfehlen zu können, doch daraus wird nun erst einmal nichts.