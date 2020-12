Nicht zu fassen: Werders Trainer Florian Kohfeldt während der Niederlage in Mainz im Juni. (dpa)

Es gibt Fußballspiele in Werders Geschichte, die bleiben wohl für immer in Erinnerung. Die großen Abende im Europapokal. Oder meisterliche Bundesligafinals wie das im Jahr 2004 in München. Und es gibt das Heimspiel gegen Mainz, den tiefsten Tiefpunkt der gruseligen Saison 2019/20. Wer es erlebte, ob im Weserstadion oder vor dem Fernseher, verbindet damit noch heute seltsame Gefühle.

Es passierte am 17. Dezember, ein Dienstagabend kurz vor Weihnachten. In diesem Heimspiel wollte und musste Werder Bremen einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf landen. Doch es kam ganz anders. Ein 5:0 für Mainz stand nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel, und wenn das Flutlicht sich selbst hätte ausschalten können, allein schon vor Scham wäre das passiert. Eine völlig leblose Bremer Mannschaft lag schon nach 19 Minuten mit 0:3 zurück. Den wie versteinert wirkenden Zuschauern fehlten die Worte für das, was sie ansehen mussten.

Ziemlich genau ein Jahr später schaut Florian Kohfeldt zum Himmel, als er sagt: „Irgendwer da oben will, dass es jetzt wieder gegen Mainz geht.“ Kurz vor Weihnachten tritt Werder diesmal am Sonnabend (15.30 Uhr, live bei Sky) nicht daheim, sondern in Mainz an. Aber auch das macht es nicht viel besser: Als Bremen zuletzt dort spielte, im Juni, verlor die Mannschaft auch diesen sehr wichtigen Abstiegskrimi sang- und klanglos mit 1:3. Und auch diesmal geht es wieder um viel. Nach neun nicht gewonnenen Spielen in Serie und vier Niederlagen in Folge wird das Spiel in Mainz darüber entscheiden, ob Werder erneut tief in den Tabellenkeller rutscht oder – mit einem Auswärtssieg – ein ansehnliches Punktepolster zwischen sich und die Abstiegsplätze bringt.

Kohfeldt kann die Emotionen nicht wegdrücken

„Auf diesem Spiel liegt eine gewisse Bedeutung, weil es den Saisonverlauf beeinflussen kann“, weiß Kohfeldt, aber anders als im vergangenen Dezember habe Werder diesmal „eine Menge zu gewinnen“, gerade mit Blick auf das Saisonziel, sicher in der Liga zu bleiben: „Wir sehen die Tabelle. Wenn wir in Mainz unsere Punkte holen, dann haben wir den Abstand zu den Plätzen, auf die wir nicht wollen. Mainz kann uns nicht einholen, aber heranrücken. Es wird ein absolutes Kampfspiel, das sehr spannend wird.“

Dazu müssten diese 90 Minuten jedoch anders verlaufen als beide Duelle im Vorjahr, als sich Werder widerstandslos vorführen ließ. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Spiele emotional nicht ganz wegdrücken kann“, räumt Kohfeldt ein, „es waren beides sehr bittere Tage für uns. Mainz hat uns in beiden Spielen sehr wehgetan. Das 0:5 im Weserstadion war vielleicht die schlimmste Halbzeit, fußballerisch, die ich hier erlebt habe. Und in Mainz sind wir dann gefühlt fast abgestiegen. Das spielt für mich noch eine Rolle, denn diese Spiele haben geschmerzt. Es wäre schön, wenn sich das jetzt mal drehen würde.“

Was Werders Personal betrifft, kann der Trainer jedoch nicht auf Besserung hoffen. Die prinzipiell gesetzten Angreifer Niclas Füllkrug, Davie Selke und Milot Rashica werden auch an diesem Wochenende verletzt fehlen. Also muss es die Bremer Mannschaft als Einheit schaffen, dennoch in Mainz zu bestehen und sich offensiv durchzusetzen. Rein taktisch, so kündigt es Kohfeldt an, werde sein Team vielleicht etwas „aus dem Dickicht heraus agieren“, um den Mainzern nicht in die Konter zu laufen. „Aber mental werden wir mit offenem Visier spielen.“

Jahresrückblick mit großen Gefühlen

Auch wenn es das letzte Bundesligaspiel vor Weihnachten ist, das Hinrunden-Ende ist es noch lange nicht. Das gibt es diesmal erst Ende Januar. Auch deshalb fände es Kohfeldt geradezu super, wie er sagt, wenn die Bremer Sieglos-Serie nun in Mainz enden würde: „Das ist eine Riesenchance für uns. Wenn wir zu Weihnachten einen Abstand von vier bis sechs Punkten auf den Relegationsplatz hätten, obwohl wir schon gegen alle Mannschaften von oben, außer Leverkusen und Gladbach, gespielt haben, dann hätte ich im Sommer gesagt: Das nehmen wir! Die Chance dazu haben wir nun. Das wäre ein richtig gutes Ergebnis – bei einer realistischen Erwartungshaltung.“

Genau diese Erwartungen sind zum Ende dieses Jahres 2020 bei Werder völlig andere als vielleicht sogar noch vor einem Jahr. Als Kohfeldt am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Spiel in Mainz um eine Art persönlichen Jahresrückblick gebeten wurde, konnte der sonst so coole Rhetoriker seine Gefühle in der Stimme kaum unterdrücken. „Es war ein unfassbar herausforderndes Jahr“, sagte er, „wir hatten eine dramatische Verletztensituation. Im Januar habe ich gesagt: Wenn wir aus dieser Situation heraus die Klasse halten, würde ich persönlich das höher bewerten als die fast erreichte Europa League im Vorjahr. Es war mental und teilweise selbst für uns Trainer auch physisch ein unglaublicher Kraftakt, so viele Rückschläge wegzustecken und gefühlt mehrfach schon weg gewesen zu sein – und es im letzten Moment doch noch zu schaffen. Ich bin immer noch sehr stolz darauf, dass wir durchgehalten und den Klassenerhalt am Ende auch geschafft haben.“

Noch in Heidenheim, beim Relegationsrückspiel im Juli, sei ihm bewusst geworden, „dass es für mich sehr schwer gewesen wäre, als erster Trainer seit 40 Jahren mit Werder Bremen abzusteigen. Das hätte ich nur sehr schwer verarbeiten können. Das Jahr 2020 war ein emotionaler Kraftakt, den wir zum Glück für den Verein und für die Stadt Bremen bewältigt haben“. Dennoch sei Werder in diesem Jahr auch durch die Coronakrise in der Entwicklung weit zurückgeworfen worden, erinnerte Kohfeldt: „Die Ambitionen, die wir uns vorher hart erarbeitet hatten, sind so leider nicht mehr möglich. Wir sind aus einem euphorischen Umfeld rapide abgestürzt.“

Das Spiel in Mainz wird mit darüber entscheiden, wie tief dieser Fall noch geht. Zum Glück, so könnte man anmerken, findet es auswärts statt. Daheim hat Werder im Jahr 2020 erstmals in seiner langen Historie zehn Heimniederlagen wegstecken müssen, bei nur 15 Spielen. Eine Niederlage mehr hätte den absoluten Negativrekord aller Bundesligisten seit Gründung der Liga bedeutet.