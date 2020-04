Wynton Rufer beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Bayern München 1993. (imago images)

Um die fußballfreie Zeit während der Coronakrise zu überbrücken, bietet der Bezahlsender Sky seit einigen Wochen stets am Sonnabend eine sogenannte „hisTOOORische Konferenz“ an. Dieses Mal ist ein wahres Bremer Spektakel dabei, wenn Werder zu sehen sein wird. So wird der grün-weiße Auftritt aus dem April 1993 gegen Rekordmeister Bayern München behandelt, seinerzeit schoss die Elf von Trainer Otto Rehhagel die Süddeutschen mit 4:1 aus dem Weserstadion.

Als Experte und Zeitzeuge ist der frühere Werder-Profi Andreas Herzog im Sky-Studio dabei, der sicherlich die eine oder andere Anekdote zum damaligen Coup erzählen wird. Die Übertragung beginnt um 15 Uhr, pünktlich ab 15.30 Uhr gibt es dann Spielszenen zu sehen. Insgesamt sollen während der Konferenz 29 Tore aus der Vergangenheit zu sehen sein, teilte der Sender mit.