Florian Kohfeldt über Schmid: „Romano hat diese Mischung aus aggressiver Arbeit gegen den Ball und einer gewissen Frechheit. Die bringt er nach und nach immer mehr in unser Spiel ein.“ (nordphoto.GmbH / Kokenge)

Es war eine Aktion, die verstehen lässt, weshalb Romano Schmid bei Werder Bremen als Instinktfußballer gepriesen wird. Alles ging so schnell, so flüssig. Eine Idee in der Situation geboren und im gleichen Moment auch schon umgesetzt. Erst die Ballannahme, dann der Beinschuss gegen Florian Neuhaus, schließlich die Flanke, die für den Wolfsberger AC zur Grundlage für einen großen Sieg wurde. 4:0 gewann der kleine österreichische Club an jenem Abend im September 2019 zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase bei Borussia Mönchengladbach. Und Schmid, damals ein Leihspieler des SV Werder, zog erstmals die Aufmerksamkeit auch der Bremer Fans auf sich.

Bei Florian Kohfeldt wirkt Schmids tolle Aktion bei der Vorbereitung des 1:0 noch bis heute nach, sie könnte sogar eine Rolle bei seiner Auswahl der Startelf für die Bundesliga-Partie der Bremer am Dienstagabend (18.30 Uhr) in Gladbach spielen.

Zurück im Borussia-Park – das kann Schmid ja nur beflügeln, glaubt der Werder-Coach. „Ich habe die Aktion von damals im Hinterkopf. Ich habe mit Romano schon ein paar Mal über die Szene und das Spiel gesprochen. Ich glaube, das war für ihn und die ganze Mannschaft damals eine Sternstunde. Das passiert dir auch nicht so häufig“, sagt Kohfeldt und erklärt, dass Schmid „in einem Stadion, das er sehr mag, eine Option“ werden könne.

Aber allein die Erinnerung und die positive Energie, die von ihr ausgeht, wären es gewiss nicht, die Schmid gegen Gladbach in die Anfangsformation spülen könnten. Es spricht noch einiges mehr für den 20-Jährigen, mit dessen Entwicklung in den letzten Wochen Kohfeldt „hochzufrieden“ ist: „Romano hat diese Mischung aus aggressiver Arbeit gegen den Ball und einer gewissen Frechheit. Die bringt er nach und nach immer mehr in unser Spiel ein.“

Den Gladbachern – und speziell Florian Neuhaus – hat Schmid schon mal gezeigt, wie frech er sein kann. Und Kohfeldt hätte gegen eine Wiederholung am Dienstag nichts einzuwenden. Die Grundlagen dafür habe der kleine Mittelfeldspieler (nur 1,68 Meter groß) nach gewissen Anlaufschwierigkeiten und nach seinem Bundesliga-Debüt am zehnten Spieltag mittlerweile geschaffen. „Romano nimmt bei uns schon eine ganz wichtige Rolle ein. Ich glaube, das sieht auch jeder. Er verinnerlicht mehr und mehr unsere Spielprinzipien, ohne dass ich ihn damit überfrachten will, weil er auch ein freier Spieler ist. Aber es wird intuitiver, dass er sich an unser Spiel anpasst.“

Zählbarer Beleg dafür war die Vorbereitung des 2:0 gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag, Schmids erster Assist in der Bundesliga. Die Szene war zwar nicht vergleichbar mit dem „Gurkerl“ – österreichisch für Tunnel oder Beinschuss – gegen Neuhaus, aber es zeigte sich doch, wie sich Willen und Können bei Schmid gewinnbringend vereinen. Erst erlief er einen Ball, den viele andere schon aufgegeben hätten, dann spielte er einen feinen Doppelpass mit Maxi Eggestein, zum Abschluss folgte die Hereingabe, die Felix Agu ins Tor bugsierte. Für Kohfeldt war es ein weiteres Mosaiksteinchen in einem Bild, das Schmid in nicht allzu ferner Zukunft als absolut bundesliga-tauglichen Profi zeigen soll. Noch sei er das nicht, so Kohfeldt, aber: „Er ist auf einem sehr guten Weg. Es geht darum, auf neuem Niveau eine gewisse Entscheidungshärte und Wettkampfhärte zu bekommen. Bei allem Respekt vor Wolfsberg, aber es ist etwas anderes, ob du einmal im Jahr gegen Gladbach spielst oder dich Woche für Woche in der Bundesliga behaupten musst.“

Das mit dem „Woche für Woche“ klappt mittlerweile aber schon ganz gut. Seit seiner Premiere ist Schmid in jedem Spiel zum Einsatz gekommen, dreimal sogar von Anfang an, meistens aber nur als Einwechselspieler – wie zuletzt auch gegen Augsburg. Und dennoch war auch dieses Spiel ein weiterer Fortschritt für den österreichischen U 21-Nationalspieler. Denn nicht Yuya Osako oder Leo Bittencourt wurden eine Viertelstunde vor dem Ende beim Stand von 0:0 gebracht, sondern Schmid. Man kann es als Zeichen werten, dass die Hierarchien im offensiven Bremer Mittelfeld gerade durcheinandergewürfelt werden. Kohfeldt: „Romano hatte schon Spiele von Anfang an und kommt eigentlich immer zu Einsätzen, häufig als erster Einwechselspieler. Ich hoffe, dass er seine Leistungen nun stabilisieren kann.“

Gelingt Schmid das, wird er noch weitere Gegner düpieren wie einst in Gladbach. Dass allerdings die Langzeitwirkung beim damals genarrten und inzwischen zum Nationalspieler aufgestiegenen Neuhaus ähnlich negativ sein könnte, wie sie für Schmid positiv ist, glaubt bei Werder niemand. Kohfeldt lacht: „Ich glaube, der Florian Neuhaus hat zwischendrin genügend positive Highlights gehabt. Ich befürchte, dass ihm die Erinnerung an die Szene keinen Angstschweiß auf die Stirn treiben wird.“