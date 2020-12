Romano Schmid stand erstmals in einem Pflichtspiel für Werder auf dem Platz. (nordphoto)

Lange hat er auf diesen Moment warten müssen. So lange, dass sich nicht wenige Fans schon gefragt haben, was Romano Schmid wohl verbrochen haben mag. Es gab Spieltage, da gehörte der Mittelfeldspieler nicht einmal zum Kader, nun wurde er gegen den VfB Stuttgart erstmals eingewechselt. Die Niederlage vermasselte ein wenig das Pflichtspieldebüt für Werder, Trainer Florian Kohfeldt war trotzdem zufrieden mit dem, was er nach Schmids Hereinnahme für etwas mehr als zehn Minuten zu sehen bekam.

„Ich fand ihn sehr positiv“, lobte der Bremer Chefcoach den 20-Jährigen. „Ich habe ganz viele Gespräche mit ihm geführt in den vergangenen Wochen und Monaten. Ich habe immer gesagt, dass ich an ihn glaube, aber auch, dass er noch ein paar Schritte gehen muss. Dies hier war ein sehr guter Schritt von Romano.“ Gut möglich also, dass der junge Österreicher nicht noch einmal so lange warten muss, ehe er wieder für Werder auf dem Platz stehen darf.