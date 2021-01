Romano Schmid hat sich inzwischen in den Vordergrund gespielt. (nordphoto)

Endlich läuft es für Romano Schmid beim SV Werder Bremen. Und es hätte sogar noch besser für den Österreicher laufen können, wenn er den Usain Bolt gemacht hätte. Sagt zumindest sein Trainer Florian Kohfeldt. Der ist inzwischen schwer beeindruckt vom kleinen Mittelfeldspieler, den er in den ersten neun Bundesligapartien dieser Saison nie berücksichtigt hatte. In den vergangenen sechs Pflichtspielen (also inklusive Pokal) war Schmid dann aber immer dabei, viermal sogar von Anfang an. Eine interessante Entwicklung.

Schwieriger Saisonbeginn

„Romano ist einer dieser Typen, die man im Laufe einer Saison erst kennenlernen muss“, sagt Kohfeldt über den 20-Jährigen. Zu diesen Typen würden neben Schmid auch Spieler wie Jean Manuel Mbom (20), Tahith Chong (21) oder auch Felix Agu (21) gehören. Alle noch sehr jung und bis zu dieser Saison ohne Bundesliga-Erfahrung. Schmid hatte dabei den Vorteil, zumindest in Österreich erstklassig und regelmäßig gespielt zu haben. Dazu mit seinem Club Wolfsberger AC auch in der Europa League. Deshalb war erwartet worden, dass der nur 1,68 Meter große Mittelfeldspieler am schnellsten den Durchbruch bei Werder schafft. „Er hatte hier eine gute erste Woche in der Vorbereitung, da hat er wirklich aufgetrumpft“, erinnert sich Kohfeldt: „Doch dann ist er in ein richtiges Loch gefallen.“

Im Training und in den Testspielen war Schmid kaum noch zu sehen. Vielleicht machte es ihm zu schaffen, dass er seinen Platz – anders als in Österreich – nicht mehr sicher hatte. „Wir haben viel miteinander gesprochen“, berichtet Kohfeldt. Und Schmid hörte gut zu, arbeitete so hart, dass für Kohfeldt irgendwann der Moment kam, „ihn reinzuwerfen und zu schauen: Wie stabil ist er auf diesem Niveau?“ Die Antwort darauf war selbst für den Coach ein wenig überraschend. „Er hat mich beeindruckt.“

Schmid war drin. Dem Kurzeinsatz gegen Stuttgart folgte die Startelf-Premiere in Leipzig und dann wieder ein Vier-Minüter gegen Dortmund. Damit aber nicht genug: Anschließend vertraute Kohfeldt dem jungen Österreicher gleich dreimal von Beginn an. Schmid spielte freilich nicht überragend. „Er ist in der Lage, über eine lange Zeit im Spiel seine taktische Aufgabe zu erfüllen. Und er schafft es mit zunehmender Spieldauer auch mal eigene Entscheidungen zu treffen“, sagt Kohfeldt. Das klingt eher nüchtern als euphorisch, unterstreicht aber, wie wichtig und wahrscheinlich auch schwierig es ist, diese Basics auf Bundesliga-Niveau zu erfüllen.

Schmid ist da auf einem guten Weg. Das Defensivverhalten sei ohnehin gut, merkt Kohfeldt an. Ihm gefallen auch die Geschwindigkeit, die tiefen Läufe und das Pressing des 20-Jährigen. Aber er wünscht sich noch bessere Entscheidungen im Zwischenraum, mehr Stabilität mit dem Rücken zum Tor und mehr Torgefahr. Die blitzte gegen Union Berlin einmal sehr eindrucksvoll auf. Ganz cool vollendete Schmid den besten Bremer Angriff mit seinem Treffer zum vermeintlichen 1:2. Doch Linienrichter und Video-Assistent waren sich einig: Abseits, kein Tor.

„Er muss seinen Laufstil verbessern“, fordert Kohfeldt. Sein Lachen verrät, dass er die folgenden Worte nicht ganz so ernst meint: „Wir haben Romanos Tor analysiert, sein Oberkörper war im Abseits. Wenn er ein bisschen mehr den Usain Bolt gemacht hätte, dann hätte das Tor gezählt.“ Ob Schmid jemals so aufrecht wie der schnellste Mann der Welt laufen wird, ist eher unwahrscheinlich, aber er dürfte nach seinen ersten Gehversuchen in der Bundesliga und der Fast-Tor-Premiere noch selbstbewusster auftreten.