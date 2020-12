Romano Schmid setzte sich gegen Leipzig einige Male gut in Szene. (bratic/nordphoto)

Plötzlich verließ ihn dann doch der Mut. Romano Schmid hatte dank cleverer Zweikampfführung den Ball gewonnen und war damit fast über den halben Platz gelaufen. Am gegnerischen Strafraum angekommen, traute sich der 20-Jährige jedoch nicht, selbst den Abschluss zu suchen. Stattdessen spielte er einen suboptimalen Pass auf Leonardo Bittencourt. Der Konter versandete, und trotzdem zeigte Schmid in einigen Szenen des Leipzig-Spiels, dass er Werder guttun kann. „Romano hat es ordentlich bis gut gemacht. Das war nicht das leichteste Spiel für ein Startelf-Debüt“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Etwas überraschend war Schmid gegen das Topteam erstmals von Beginn an für die Bremer aufgelaufen, nachdem er gegen Stuttgart sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte. Rund anderthalb Jahre lang hat der Österreicher für RB Salzburg gespielt und kennt daher den speziellen RB-Fußball genau. Das war aber nicht der Grund für seine Aufstellung im offensiven Mittelfeld, wo er zumeist über die linke Seite kam. „Er ist unter unseren Offensivspielern der stärkste Defensivspieler“, erklärte Kohfeldt, warum er sich für Schmid entschieden hatte. „Es war uns klar, dass wir gegen Leipzig einige Wege schließen müssen.“

Mehr zum Thema Die Noten zur Niederlage in Leipzig Toprak zweikampfstark, Bittencourt zu überhastet Der Einsatz stimmte, aber die Leistung der Bremer Profis reichte nicht, um in Leipzig Punkte ... mehr »

Der 1,68 Meter große Österreicher warf sich dann auch von Anfang an mutig in die Zweikämpfe gegen die körperlich überlegenen Leipziger und setzte sich mehrmals durch. „Romano hatte ein, zwei Situationen, in denen er Bälle gewinnt. Ein paar Abstimmungsprobleme gab es noch, aber er wird sich weiterentwickeln“, sagte Kohfeldt. Schmid gewann 40 Prozent seiner Zweikämpfe, seine Passquote von 72 Prozent war ordentlich. Es war insgesamt ein Startelf-Debüt unter schwierigen Bedingungen, das Lust auf mehr machte. Schmid sei jetzt dran an der ersten Elf, sagte Kohfeldt.

Selbstkritische Analyse

Werders Trainer hatte den Österreicher, der vor der Saison von seiner Leihstation Wolfsberger AC nach Bremen zurückgekehrt war, eine ganze Zeit lang schmoren lassen. Schmid, in Wolfsberg Stammspieler und mit guten Leistungen in der Europa League, saß bei Werder zunächst nur auf der Tribüne. Der Offensivspieler habe daraufhin eine Phase des Zweifelns erlebt, schilderte Clemens Fritz im Vorfeld des Leipzig-Spiels. Inzwischen habe Schmid den Schalter aber umgelegt, fügte der Leiter Profifußball hinzu. Das stellte der U21-Nationalspieler mit seinem beherzten Auftritt gegen Leipzig unter Beweis, auch wenn er selbst nach der Partie eher das Negative hervorhob: „Ich bin glücklich, dass es mit dem Startelf-Debüt geklappt hat, aber zufrieden kann ich nicht sein. Wir haben vorne nicht viel geliefert, und ich war einer von den Vorderen.“

Mehr zum Thema 0:2 – die dritte Niederlage in Folge Werder verliert auch in Leipzig Werders Abwärtstrend geht weiter. Bei RB Leipzig unterliegen die Bremer mit 0:2 (0:2) und kassieren ... mehr »

Schmids selbstkritische Einstellung dürfte Kohfeldt durchaus gefallen. Überhaupt sei er mit seiner jungen Garde sehr zufrieden, betonte der Trainer. Tahith Chong und Nick Woltemade seien wie Schmid auf einem guten Weg. Nur Felix Agu befinde sich aktuell in einem kleinen Leistungsloch, sagte Kohfeldt. „Das ist auch bedingt durch seine Fehlzeit wegen der Corona-Infektion. Er wird wiederkommen.“ Leistungsschwankungen müssen bei jungen Spielern eben einkalkuliert werden. Geduld mit Schmid und Co. sei auch weiterhin gefordert, betonte Kohfeldt. „Schaut euch genau an, welche Schritte die Jungen gehen müssen, um dieses Niveau zu spielen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis sie das konstant abrufen können.“