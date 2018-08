Es war ein leidenschaftlicher Pokal-Fight zwischen dem SV Wehen-Wiesbaden und dem FC St. Pauli. Zunächst verfolgte Werder-Leihgabe Schmidt die Partie 70 Minuten von der Bank aus. In den folgenden 50 Minuten – die Partie ging nach einem 1:1 in die Verlängerung – war der 20-Jährige daran beteiligt, dass der Drittligist sich mit 3:2 durchsetzte und in die zweite Runde des DFB-Pokals einzog.

In einem Spiel auf Augenhöhe ging Schmidts Klub in der 35. Minute durch Sören Reddemann in Führung. Nach der Pause konnten die Hamburger durch Richard Neudecker ausgleichen. In der 70. Minute ersetzte Schmidt dann Patrick Schönfeld im Mittelfeld der Gastgeber.

In der 103. Minute ging der Drittligist durch einen von Manuel Schäffler verwandelten Strafstoß in Führung. Nur zwei Minuten später schlug dann die Stunde von Schmidt – nach guter Vorarbeit von Simon Brandstetter konnte die Werder-Leihgabe mit dem 3:1 entscheiden. Der 20-Jährige traf mit einem Flachschuss aus sieben Metern. St. Pauli konnte in der Folge nur noch den Anschlusstreffer durch Christopher Avevor erzielen.

