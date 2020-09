In diesen Tagen gibt es für viele Fans nur noch wenige Dinge, die Hoffnung auf einen Werder-Sieg gegen den FC Schalke 04 (Sonnabend, 18.30 Uhr) machen. Vielleicht hilft genau diesen Anhängern nun der blick auf die Schiedsrichteransetzung. Das Duell in Gelsenkirchen wird von Markus Schmidt geleitet, unter dem die Bremer eine positive Bilanz haben.

Der gebürtige Stuttgarter war im Laufe seiner Karriere bislang in 17 Pflichtspielen mit Werder-Beteiligung dabei, gleich sieben Mal verließen die Grün-Weißen als Sieger den Platz. Darüber hinaus gab es ebenfalls in sieben Fällen immerhin ein Unentschieden, so auch beim bis dato letzten Vergleich im Januar 2019 gegen Eintracht Frankfurt (2:2). Lediglich drei Spiele gingen für die Bremer verloren.

An den Seitenlinien wird Schmidt von Christof Günsch und Dominik Schaal unterstützt, als Vierter Offizieller ist Guido Kleve zwischen den Trainerbänken unterwegs. Die Aufgabe der Video-Assistenten haben Sascha Stegemann und Norbert Grudzinski inne.