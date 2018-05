Es läuft zurzeit bei Niklas Schmidt. In den vergangenen vier Spielen hat er für Werders U23 vier Tore vorgelegt. Das 1:0 beim Sieg gegen Aalen: Flanke Schmidt, Kopfballtor Rafael Kazior. Das 1:0 beim 2:2 in Großaspach: Flanke Schmidt, Tor Kazior. Das 1:0 beim 2:4 gegen Jena: Flanke Schmidt, Kopfball Kazior. Und schließlich das 2:0 im selben Spiel: Flanke Schmidt, Kopfball Kazior. Flanken kann Niklas Schmidt also.

Dass er seine Kunst in der kommenden Saison weiterhin in den Dienst von Werder Bremen stellt, ist ausgeschlossen. Werders U23 spielt ab dem Sommer in der Regionalliga, und viertklassig will Schmidt nicht spielen. „Es gibt Spieler, bei denen kann die Regionalliga Sinn machen“, sagt Sportchef Frank Baumann, „für andere, die ihre Qualitäten in der dritten Liga schon nachgewiesen haben, ist es so, dass ein Zwischenschritt kommen muss.“

Niklas Schmidt hat zwei komplette Drittliga-Spielzeiten hinter sich, es ist also an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen, zumal er auch schon 14 Minuten in der Bundesliga gespielt hat. Im Herbst 2016 war das. Alexander Nouri, damals gerade Cheftrainer geworden, wechselte Schmidt beim 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ein. Schmidt, gerade 18 zu der Zeit und U19-Nationalspieler, schlug die Flanke, die Theodor Gebre Selassie zum Siegtreffer ins Wolfsburger Tor beförderte. Das kann Schmidt wie nur wenige: gefährliche Standards treten, mit langen Bällen das Spiel verlagern.

Berater und Werder arbeiten an Lösungen

Es gibt einen weiteren Spieler, der in diesen Tagen in derselben Situation steckt wie Niklas Schmidt. Ousman Manneh, zurzeit verletzt, hat ebenfalls unter Nouri schon in der Bundesliga gespielt. Ein Tor und eine Vorlage gelangen ihm in sechs Spielen. Aber auch das ist lange her, im Herbst 2016 war das. Inzwischen hat Manneh, 21 Jahre alt, drei komplette Saisons in der dritten Liga hinter sich. „Für Niklas und Ousman macht die Regionalliga keinen Sinn“, sagt Baumann deshalb.

Die Berater der Spieler und Werder sind gerade dabei, sich über das weitere Vorgehen zu verständigen. Eine Leihe oder ein Verkauf stehen laut Baumann im Raum, man sondiert den Markt. Schmidt ist noch bis 2019 an Werder gebunden, Mannehs Vertrag läuft angeblich bis 2020. Schon im vergangenen Sommer wollte Werder Manneh ausleihen, aber der fast perfekte Wechsel zum Zweitligisten Erzgebirge Aue scheiterte doch noch. Mindestens in der dritten Liga, besser noch in der zweiten Liga sollten Schmidt und Manneh nun unterkommen, damit ihr Traum von der ersten Liga am Leben bleibt.