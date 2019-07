Es war eine besondere Konstellation, die da beim Spiel Werder gegen den VfL Osnabrück entstanden ist. Niklas Schmidt, gerade vom SV Wehen Wiesbaden zum Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück gewechselt, gehört Werder. Schmidt hat beim Testspiel in Lohne für Osnabrück, aber gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber gespielt. „Gegen Werder zu spielen ist immer etwas Besonderes„, sagte Schmidt am Rande des Turniers in Lohne. „Auch wenn es ein Testspiel war, es ist der Verein, bei dem ich unter Vertrag stehe.“

Bis 2022 läuft sein Vertrag bei Werder, beim VfL ist sein Arbeitspapier auf 2021 begrenzt. Nachdem er für Wehen Wiesbaden in 33 Drittliga-Spielen fünf Tore erzielte und elf vorbereitete, soll der 21-Jährige nun in der 2-Liga in Osnabrück den nächsten Entwicklungsschritt machen. „Mein Ziel für die Saison ist ein Stammplatz", sagt er selbstbewusst. Seine feine Schusstechnik hat ihm noch einen Spezialauftrag eingebracht: „Im Moment sieht es auch so aus, dass ich der Mann für die Standards bin." Auch menschlich passt es beim VfL: „Die Mannschaft ist super, alle verstehen sich gut. In der Kabine wird viel gescherzt."

Dass Schmidt ein sehr begabtes Füßchen hat, wissen alle bei Werder. Leider hapert es im Gegenzug ein wenig im Bereich der Disziplin. Immer wieder hatte der Mittelfeldspieler Probleme, sein Gewicht zu halten. Fast Food und extrem zuckerlastige Getränke haben es ihm angetan, und führten regelmäßig dazu, dass sein Körper den Anforderungen des Bundesliga-Fußballs nicht standzuhalten vermochte. So blieb es bei einem einzigen Bundesliga-Einsatz unter Trainer Alexander Nouri gegen Wolfsburg, in dem Schmidt ein Tor vorbereitete.

Die 2. Liga soll Schmidts Entwicklung bis 2021 weiter vorantreiben, Endstation soll sie jedoch nicht sein. „Danach ist mein Ziel auf jeden Fall die Bundesliga.„ Natürlich am liebsten dort, wo der Profi-Fußball für ihn begann: „Ich möchte bei Werder ein Teil der Mannschaft werden.“