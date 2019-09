Großer Auftritt für einen noch kleinen Werderaner: Romano Schmid ist aktuell an den Wolfsberger SC ausgeliehen, am Donnerstagabend haben die Österreicher in der Europa League für Furore gesorgt. Bei ihrem Debüt auf internationaler Bühne fertigte der Außenseiter mal eben Borussia Mönchengladbach mit 4:0 ab. Schmid stand in der Startelf, bereitete einen Treffer vor und sorgte für die Szene des Abends.

Im ersten Abschnitt kam er nach einem Einwurf an den Ball und tunnelte nach einer schicken Körpertäuschung Gladbachs hilflosen Florian Neuhaus. Eine Szene, die nicht nur in Österreich, sondern auch bei vielen Bremer Fans gut ankam. Und auch bei der Uefa, die die Aktion gleich mal zum „Skill of the Day“ kürte.

Der gerade einmal 19-jährige Schmid war im vergangenen Januar FC Red Bull Salzburg zu Werder gewechselt, allerdings sofort weiterverliehen worden. Bis zum kommenden Sommer wird der Mittelfeldspieler nun noch für den WAC wirbeln, bislang hat er in 21 Pflichtspielen für den Verein zwei Treffer erzielt und deren sieben vorbereitet.