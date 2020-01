Leonardo Bittencourt war Werders bislang letzter Deadline-Day-Transfer. (nordphoto)

In England ist er schon seit vielen Jahren ein Feiertag für Fußballfans: der Deadline Day, der letzte Tag der Transferphase. Inzwischen ist diese Entwicklung auch nach Deutschland geschwappt. Fernsehsender berichten live, Reporter warten den ganzen Tag am Vereinsgelände darauf, dass ein neuer Spieler vorfährt. Fans fiebern mit und harren den neuesten Meldungen. Berater und Vereinsmanager telefonieren hektisch. So ist es auch an diesem Freitag wieder, wenn das Winter-Transferfenster schließt. Bis 12 Uhr muss ein wechselwilliger Spieler gelistet sein, bis 18 Uhr muss der Transfer vollzogen werden. Dann geht nichts mehr. „Das werden intensive Stunden. Es wird nicht langweilig werden“, blickte Werders Sportchef Frank Baumann voraus.

Gerade bei Werder war der Deadline oft besonders spannend, denn Baumann schlägt gerne auf den letzten Drücker auf dem Transfermarkt zu. Am 31. August 2016 kam Serge Gnabry, ein Jahr später Ishak Belfodil. Am 31. Januar 2018 machte Werder am Deadline Day die Winterwechsel von Sebastian Langkamp und Milot Rashica fix. Am 31. August 2018 kam Nuri Sahin, und vor der laufenden Saison traf Leonardo Bittencourt am 2. September 2019 kurz vor Transferschluss in Bremen ein. Werder hat also am letzten Tag der Transferphase schon einige Spieler verpflichtet, die die Mannschaft anschließend auch besser machten.

Nachrichten im Minutentakt

Über das wilde Hin und Her am Deadline Day sagte Baumann einmal: „Es kommt noch sehr, sehr viel. Es werden sehr viele Spieler angeboten, häufig auch dieselben Spieler von verschiedenen Leuten. Das Telefon klingelt und Nachrichten kommen beinahe im Minutentakt rein mit Top-Weltklassespielern.“ Die Kunst ist es, in all diesem Durcheinander den Überblick zu bewahren. „Es ergeben sich am Ende der Transferphase auch Möglichkeiten, mit denen man ein paar Tage vorher noch nicht gerechnet hat“, schilderte Baumann.

Wechselt an diesem Freitag also wieder ein Spieler kurz vor Toreschluss zu Werder? Es ist gut vorstellbar, im Mittelfeld und im Sturm herrscht Bedarf. Werder hat kaum Geld für Neuverpflichtungen zur Verfügung, aber am Deadline Day sinken die Preise oft schnell, wenn ein Verein einen Spieler unbedingt noch loswerden will. Wer warten kann und starke Nerven hat, ist also im Vorteil.

Wie an der Wall Street

Thomas Eichin hat in seiner Zeit als Werder-Manager erlebt, wie turbulent es am Deadline Day zugehen kann. Im Interview mit dem WESER-KURIER verglich er diesen Tag mal mit dem Börsenhandel an der Wall Street und erklärte weiter: „Oft werden gegen Ende der Transferperiode Spieler angeboten, von denen man zuvor nicht konkret wusste, dass sie auf dem Markt sind. So entsteht eine Art Schnäppchenmarkt, der mitunter gute Gelegenheiten bietet.“

Klar ist aber auch: Gerade kurz vor Transferschluss ist die Grenze zwischen sinnvollem Handeln und Aktionismus fließend. Vereine, die gut dastehen und mit ihrem Kader vollends zufrieden sind, müssen in der Regel nicht mehr aktiv werden. Auf dem Markt tummeln sich stattdessen die Klubs, die unter Handlungsdruck stehen. Klubs wie Werder, die im Kampf um den Klassenerhalt noch eine Soforthilfe brauchen. Eichin sagte dazu: „Im Abstiegskampf geht es auch darum, eine vernünftige Stimmung zu haben: zwischen Mannschaft, Trainer, Manager und den Fans. Da ist es manchmal gut, etwas zu tun, auch wenn es vielleicht nicht der 100-prozentig richtige Transfer ist, der über zehn Monate vorbereitet wurde.“