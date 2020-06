Im Oktober 2019 kam Eren Dinkci für die Werder-Profis beim Testspiel gegen den FC St. Pauli zum Einsatz. (nordphoto)

Dass Julian Brandt nie für Werder gespielt hat, tut vielen Fans immer noch weh. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund ist schließlich ein Bremer Junge und erlernte beim SC Borgfeld das Fußballspielen, doch er trug nie das grün-weiße Trikot. Mit Eren Dinkci haben die Borgfelder kürzlich wieder ein großes Talent hervorgebracht, und der Stürmer ist Werder nicht durch die Lappen gegangen: Er spielt seit einem Jahr für die U19. Eine Meldung von Sky schürte nun allerdings Befürchtungen, dass die Bremer den Torjäger verlieren könnten: Italiens Rekordmeister Juventus Turin will Dinkci demnach mit einer Kaufoption ausleihen. Björn Schierenbeck geht jedoch von einem Verbleib des 18-Jährigen an der Weser aus. „Mir ist nichts von einem Interesse von Juventus bekannt“, sagte der Direktor des Werder-Leistungszentrums auf WESER-KURIER-Nachfrage.

Dinkci hat in der abgebrochenen Saison der U19-Bundesliga, in der Werder Platz eins der Staffel Nord/Nordost belegte, für mächtig Aufsehen gesorgt. In 20 Einsätzen traf er 22-mal und bereitete zwölf Treffer vor. Der türkische U19-Nationalspieler hat damit sogar eine bessere Quote als sein Teamkollege Nick Woltemade, der in der Rückrunde zu den Profis befördert wurde und fünfmal in der Bundesliga spielte. Dinkci trainierte auch schon mehrmals bei den Werder-Profis mit und kam in Testspielen zum Einsatz. In der neuen Saison soll der Torjäger für die U23 in der Regionalliga spielen. „So planen wir mit ihm“, sagte Schierenbeck. „Dort kann er sich natürlich für die Profis empfehlen.“

Bei Werder hat Dinkci im Januar 2019 einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Danach wurde er noch für ein halbes Jahr an seinen Heimatverein SC Borgfeld verliehen und spielt somit seit einem Jahr für Werder. Auch der FC Ingolstadt wollte Dinkci haben, doch die Grün-Weißen setzten sich gegen den Mitbewerber durch. Juventus wäre nun allerdings ein deutlich namhafterer Konkurrent. Die Italiener haben Werders Nachwuchsbereich durchaus im Blick. 2018 liehen sie den Bremer U23-Spieler Idrissa Touré aus, um ihn ein Jahr später für rund eine Million Euro für ihre U23 zu kaufen. Interessanterweise wird Tourè von der Agentur „EMG Mundial“ beraten, genau wie Eren Dinkci.