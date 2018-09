Und dann war der Ball plötzlich im Werder-Tor. Nach einem Freistoß landete der Ball beim bis dahin völlig wirkungslosen Mikael Ishak, dessen Flanke Ondrej Petrak über die Linie stocherte, nachdem Milos Veljkovic ihn durchgelassen hatte. Jubel bei den Nürnbergern, aber der war verfrüht. Denn die Videoschiedsrichter in Köln hatten ganz genau hingeschaut und gesehen, dass Flankengeber Ishak in der Szene im Abseits gestanden hatte. Glück gehabt in der 59. Minute.

Aber das Glück stand Werder kein zweites Mal zur Seite: In der Nachspielzeit kassierte Werder durch den eingewechselten Virgil Misidjan doch noch den Ausgleich. Werder hatte ihn sich selbst zuzuschreiben, denn die Bremer hatten in der zweiten Halbzeit zu wenig getan. Mit diesem 1:1 baute Werder unter dem Cheftrainer Florian Kohfeldt zwar seine Serie aus und ist nun auch im 14. Bundesliga-Heimspiel in Folge ungeschlagen geblieben. Das hatte bisher nur Otto Rehhagel 1981 geschafft.

Aber das, was Werder gezeigt hatte, war nur eine Halbzeit lang gut gewesen, nämlich bis zur Pause. Die Nürnberger standen wie erwartet tief, ließen Werder bis in die eigene Hälfte kommen, und dann wurde es eng. Werder hatte mehr Ballbesitz (61 Prozent), Werder spielte über 100 Pässe mehr als die Nürnberger, Werder kam auch deutlich häufiger zum Abschluss (Bilanz 1. Halbzeit: 9:2 für Werder), aber trotzdem fiel nur ein Tor.

Klaassen legt für Eggestein auf

Es bedurfte einer Energieleistung von zwei Spielern, um dieses Tor möglich zu machen: Der starke Eggestein behauptete den Ball im Mittelfeld und spielte zu Davy Klaassen. Der Holländer, der viele gute Szenen hatte, setzte sich stark gegen zwei Nürnberger zur Wehr und legte den Ball dann zurück zu Maximilian Eggestein, der in Position gelaufen war und mit einem satten Schuss aus 20 Metern ins Tor traf (26.).

Die Führung war verdient, weil Werder seine Offensivbemühungen zu diesem Zeitpunkt deutlich intensiviert hatte. Einige Minuten zuvor hatte Nürnbergs Innenverteidiger Georg Margreitter zweimal in letzter Sekunde klären müssen, ein Mal gegen Max Kruse (15.), ein Mal gegen Martin Harnik (21.). Drei Minuten nach dem geblockten Harnik-Schuss forderten die Zuschauer und einige Werder-Profis Elfmeter, doch Bundesliga-Debütant Daniel Schlager wertete den Kontakt von Ball und Oberarm bei Enrico Valentini nicht als absichtliches Handspiel.

Und Nürnberg? Schaffte es in der ersten Halbzeit nicht, das Bremer Tor unter Druck zu setzen. Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka jedenfalls wurde in der ersten Hälfte nicht geprüft. Auf der Bank saß bei Werder zunächst Zugang Nuri Sahin. Cheftrainer Florian Kohfeldt erklärte, er habe sich sehr schwer getan mit der Entscheidung, Sahin zunächst draußen zu lassen, doch das Stamm-Mittelfeld mit Philipp Bargfrede, Eggestein und Klaassen habe bisher einen guten Job gemacht. Daran änderte sich auch gegen Nürnberg lange Zeit nichts.

Werder viel zu passiv

Erst als Nürnberg in der zweiten Hälfte mehr und mehr Offensivanteile hatte und Klaassen sowie Bargfrede beide mit Gelb verwarnt worden waren, brachte Kohfeldt in der 71. Minute Sahin für Bargfrede ins Spiel. Werder tat gefühlt immer noch nicht genug für die Offensive, kam durch Eggestein aber immerhin noch zweimal zum Abschluss (78., 82.). Nürnberg versuchte, weiter Druck zu machen. Das eröffnete Werder Räume. Aber der vor zwei Wochen noch gefeierte Joker Milot Rashica lief sich diesmal zu oft fest. Das sollte sich am Ende bitter rächen.