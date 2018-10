Was sind in den vergangenen zwei Jahren nicht alles für Geschichten über Johannes Eggestein erzählt und geschrieben worden. Über Johannes Eggestein, den vielleicht talentiertesten Nachwuchsstürmer bei Werder seit Aaron Hunt, mindestens. Über Johannes Eggestein, den sie als 16-, 17-Jährigen nicht nur im eigenen Verein geschätzt haben, sondern auch in Dortmund, München, Leverkusen, Manchester und beim DFB. Über Johannes Eggestein, der schließlich nicht nach Dortmund, München, Leverkusen oder Manchester gegangen ist, sondern in Bremen blieb und mit 18 seinen ersten Profivertrag unterschrieb, als er eigentlich noch in der A-Jugend hätte spielen können. Das war vor über zwei Jahren.

Florian Kohfeldt hat am Freitag erklärt, was er von den Erwartungen gehalten hat, die diese ganzen Geschichten über Johannes Eggestein geweckt haben, direkt oder unausgesprochen. „Ich finde, dass die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, nicht gerechtfertigt sind“, sagte der Werder-Trainer nach dem Bremer 2:0-Sieg über den VfL Wolfsburg, den Johannes Eggestein mit seinem ersten Bundesliga-Tor kurz vor Schluss perfekt gemacht hatte. „Es wurde erwartet“, sagte Kohfeldt, „dass er in seinem zweiten A-Jugendjahr die Bundesliga zerschießt, aber das ist, und da fällt mir kein anderes Wort ein: Schwachsinn.“

Emotionale Worte von Kohfeldt

Kohfeldt hat das so oder so ähnlich nicht zum ersten Mal ausgeführt. Die Entwicklung von Johannes Eggestein ist, so könnte man sagen, auch ein persönliches Anliegen des Trainers. An Johannes Eggestein können Kohfeldt und seine Kollegen zeigen, dass es in Bremen machbar ist, eigene Talente groß zu kriegen. Dass es machbar ist, den Spagat zwischen fordern und fördern hinzukriegen. Dass es machbar ist, in kleinen Schritten voranzukommen in einer Branche, die am liebsten in Superlativen denkt, in Tops oder Flops, und der es eigentlich nie schnell genug gehen kann.

Das erklärt die ausgesprochen emotionalen Worte, die Kohfeldt kurz vor Mitternacht fand, als es um das erste Bundesliga-Tor des 20-jährigen Stürmers Johannes Eggestein ging. „Das ist schön, einfach schön“, sagte Kohfeldt, „ich habe mich extrem gefreut. Ich glaube, dies ist ein Moment, der ihn für ganz, ganz viele Stunden entschädigt hat, die er hart gearbeitet hat. Das ist eine Riesenfreude, für Jojo zu allererst, aber auch für den gesamten Verein. So viele Trainer hatten ihn in ihren Händen, heute waren alle da, und dann schießt der Junge ein Tor. Stark! Pure Freude.“

Eine Geschichte, die auch oft erzählt worden ist, wenn es um das Supertalent Johannes Eggestein ging, ist die Geschichte vom Opa der Brüder Johannes und Maximilian. Dass sich der alte Herr sehr gewünscht hat, dass beide irgendwann einmal in der Bundesliga landen, dort ein Tor schießen beziehungsweise der eine dem anderen ein Tor auflegt. Am Freitagabend unter Flutlicht im Weserstadion am siebten Spieltag dieser Saison war es so weit: Es lief die 86. Minute, Maximilian Eggestein hatte Claudio Pizarro angespielt, der wiederum Johannes Eggestein bediente. Johannes Eggestein lief zwei, drei Schritte mit dem Ball, und dann schoss er ihn an Wolfsburgs Torwart Koen Casteels vorbei ins Tor. „Guter Pass von Piza, gut gelaufen von Jojo“, fasste Davy Klaassen, der Werders Tor zum 1:0 erzielt hatte, die späte Entscheidung zusammen.

Die fleißigen Eggestein-Brüder

Hinterher war es dann vermutlich so, wie sich manch einer im Hause Eggestein das immer erträumt hatte. Das erste Interview nach dem Spiel gaben die Brüder Seite an Seite dem Fernsehen, sie lachten, sie scherzten miteinander, und als sie damit fertig waren und sich auf den Weg in die Kabine des Weserstadions machten, da überließ Maximilian, der große Bruder, dem kleinen Bruder die Bühne. Sein Bruder sei der erste Gratulant gewesen, stellte ein Reporter fest. „Das kann gut sein“, sagte Johannes Eggestein, „aber ich hab das gar nicht so mitbekommen, ich war so am Feiern.“ Und was hat Passgeber Pizarro nach dem Tor gesagt? „Claudio hat mich, glaube ich, in den Arm genommen und gesagt: sehr gut gemacht. Und ich habe mich natürlich auch bei ihm bedankt, dass er diesen Super-Pass gespielt hat“, erzählte Johannes Eggestein. Er wirkte dabei, gut 20 Minuten nach Spielschluss, immer noch ein wenig überwältigt.

Sein Trainer wurde ein paar Minuten später gebeten, ein paar Gemeinsamkeiten der beiden Brüder zu nennen. „Fleiß“, sagte Kohfeldt als Erstes. „Sie sind akribisch. Sie arbeiten immer an sich.“ Kurze Pause. „Und sie essen beide gern viel.“ Das war als Witz gemeint, aber es ist auch die Wahrheit. Johannes und Maximilian Eggestein haben sich in den vergangenen zwei Jahren nie versteckt, auch wenn es nicht immer einfach war, Position zu beziehen. Maximilian hatte vor ein paar Jahren nach einem hoffnungsvollen Start in die Bundesliga zunächst so seine Probleme damit, den nächsten Schritt zu machen. Bei Johannes Eggestein wartete die Öffentlichkeit zwei Jahre, bis dieser überhaupt den ersten Schritt in der Bundesliga machte. Keine leichten Situationen waren das, und doch haben Maximilian und Johannes Eggestein regelmäßig Interviews gegeben, über sich und ihre Rollen gesprochen, und eben auch davon erzählt, dass sie sich gern bekochen, also vor allem der große für den kleinen Bruder kocht.

Die Brüder unternehmen und reden viel miteinander. Johannes Eggestein hat das am Freitag noch einmal deutlich gemacht, als es um sein erstes Bundesliga-Tor ging. „Ich habe mich mit meinem Bruder mal darüber unterhalten, er hat ja auch hier sein erstes Tor geschossen“, sagte Johannes, „er hat mir davon erzählt, und ich habe damals ja auch zugeguckt, war überglücklich für ihn. Und dass ich es jetzt auch endlich machen konnte, fühlt sich sehr, sehr schön an.“ Es – dieses erste Bundesliga-Tor, auf das so viele Menschen gewartet haben.

„Es soll nicht bei diesem Tor bleiben“

Johannes Eggestein ist von Haus aus Mittelstürmer, sein Trainer bringt ihn in dieser Saison aber immer über die Außen. Johannes Eggestein sagt: „Die Position ist nicht so entscheidend. Da wird viel gewechselt. Max (Kruse, Anmerkung der Redaktion) lässt sich gern nach außen fallen, dann ziehen wir Außenspieler nach innen, so kommt man immer wieder zu Torchancen.“ Im DFB-Pokal im August hatte Johannes Eggestein schon getroffen, und in jedem Pflichtspiel hat er mindestens im Kader gestanden, „und das ist nicht so einfach bei uns“, sagte Kohfeldt. Eggesteins vierter Bundesliga-Kurzeinsatz zeigt, wie groß die Fortschritte zuletzt waren.

„Ich habe mir das erarbeitet in den Trainingswochen“, sagt Johannes Eggestein, „aber ich versuche, nicht zu viel zu feiern, ich muss weiter Gas geben. Es soll nicht bei diesem einen Tor bleiben.“ Das hört man im Verein und in Rest-Bremen gern. Die Sorge, dass der Spieler nun, nach dem ersten Bundesliga-Tor, auch nur einen Schritt weniger macht, hat Florian Kohfeldt nicht. Der Werder-Trainer war am Freitagabend überzeugt: „Jojo wird morgen früh zur Pflege kommen und in den Kraftraum gehen, auch wenn jetzt zwei Tage frei sind.“

