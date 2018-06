In Dortmund gibt es die sogenannte Gelbe Wand. Das ist die Südtribüne mit ihren 25.000 Stehplätzen für die BVB-Fans. Die Stimmung dort gilt als einmalig in der Bundesliga, und in keinem anderen Stadion gibt es auch nur annähernd so viele Stehplätze wie dort. Da schlägt das Herz aller Fußball-Romantiker, die den wahren Fan auf den Stehplätzen verorten, höher.

Im Weserstadion könnte es demnächst die Grün-Weiße Wand in der Ostkurve geben. 13.000 Stehplätze allein für die eigenen Fans, das hat außer Dortmund sonst kein anderer Bundesligist. Der kommerzkritische Slogan „Sitzen ist für’n Arsch“ kann im Weserstadion dann eingemottet werden.

Abgesehen von den Dauerkarteninhabern, die jetzt noch ihre Sitzplätze in der Ostkurve haben und dann umziehen müssten, hätte eine Grün-Weiße Wand für alle anderen nur Vorteile. Weil die Ostkurve dann buchstäblich bis unters Dach pickepacke voll mit sangesfreudigen Fans ist, wird die ohnehin gute Stimmung noch einmal steigen.

Dass dies alles passiert, weil ausgerechnet das von den Ultras und Romantikern verteufelte Fernsehen von Werder einen Schwenkkran in der Ostkurve verlangt, ist ein Treppenwitz. Aber ein sehr schöner.