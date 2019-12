Robert Schröder ist noch recht neu in der Bundesliga. (imago images)

Bei Werders schwieriger Auswärtspartie in München heißt der Schiedsrichter Robert Schröder. Der 34-Jährige ist erst seit 2018 in der Bundesliga aktiv und pfeift nun am Sonnabend (15.30 Uhr) erstmals ein Spiel mit Werder-Beteiligung. Auch mit den Bayern hat Schröder noch keine Erfahrung gesammelt.

Als Assistenten an den Seitenlinien agieren Christian Gittelmann und Jan Neitzel-Petersen. Martin Petersen ist der vierte Offizielle, Matthias Jöllenbeck sowie Marcel Pelgrim sind die Video-Assistenten.