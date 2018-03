Thomas Delaney beim Treffer zum 1:2. (nordphoto)

Thomas Delaney musste grinsen. So hatte er das eigentlich nicht geplant, doch manchmal spielt einem der Zufall eben in die Karten. Werders Mittelfeldspieler wollte den Ball in der 59. Minute in Richtung Tor köpfen, erwischte ihn aber erst mit dem Kopf und dann auch noch mit der Schulter. „Zum Glück hat der Ball meine Schulter berührt und ist eine schöne Kurve geflogen“, schilderte Delaney schmunzelnd die Szene, die Werder beim 2:2 in Mönchengladbach zurück ins Spiel gebracht hatte.

Delaneys Treffer zum 1:2 nach einem Eckball von Max Kruse ließ Trainer Florian Kohfeldt nach dem Abpfiff schwärmen. Die Variante sei einstudiert gewesen. „Ein Lob an unser Analystenteam und die Co-Trainer“, betonte der Chefcoach und fügte lächelnd hinzu: „Thomas hat es dann schulbuchmäßig mit der Schulter gemacht.“

Wirklich schulbuchmäßig war das Verhalten von Milos Veljkovic, der Delaney in der betreffenden Szene freiblockte. Genau so habe die Mannschaft es im Training geübt, erzählte Delaney. Eine Sache war allerdings doch anders als geplant: Delaney sollte sich bei dieser Eckball-Variante eigentlich vor dem gegnerischen Torhüter befinden, hatte aber spontan die Position mit Ludwig Augustinsson getauscht. „Ich habe ihm gesagt, dass wir wechseln. Ich bin älter als er, also bin ich der Boss“, scherzte Delaney.

