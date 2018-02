Irgendetwas war anders – und es gefiel Florian Kohfeldt überhaupt nicht. Als Werders Profis am Mittwoch trainierten, da sollten sie das eigentlich ohne die neugierigen Blicke Unbeteiligter tun. Es steht am Sonnabend schließlich das Nordderby gegen den Hamburger SV an (Anpfiff: 18.30 Uhr), da wollen sich die Bremer nur ungern häufiger in die Karten schauen lassen als nötig. Genau deshalb hatte der Trainer die Einheit auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Platz 11 stattfinden lassen. Ein ungebetenes Augenpaar wollte dennoch die Aktivitäten verfolgen, gehörend zu einem HSV-Spion, der sich im Dickicht verschanzt hatte. So jedenfalls die Vermutung der Bremer. „Wir haben den Herrn gerade noch in der Hecke gesehen und ihn weggeschickt“, schilderte ein schmunzelnder Florian Kohfeldt die Situation einen Tag später.

Der Werder-Trainer weiß selbst zu gut, dass die Geschichte nach einem kruden Kapitel eines billigen Kriminalromans klingt. Deshalb sagte er auch: „Aufgrund der kurzen Entfernung gehe ich davon aus, dass der HSV ohnehin jedes Training von uns beobachtet.“ Auch als er diese Worte sprach, lachte er. Ähnlich amüsiert erfolgte die Reaktion von der Elbe. „Heutzutage gibt es doch keine Spione mehr, heute läuft doch alles mit Drohnen ab“, erklärte Hamburgs Trainer Bernd Hollerbach mit hörbar ironischem Unterton.

Alles also halb so wild. Und doch passt diese Anekdote herrlich in das bunte Sammelsurium skurriler Nordderby-Geschichten. Der schlingernde Klub aus der Millionenstadt nutzt jedes noch so kleine Mittel – vielleicht schon eines der allerletzten, um sich gegenüber dem ebenfalls nicht immer sattelfesten Konkurrenten einen Vorteil zu verschaffen. Das riecht nach Nervenkitzel, nach Dramatik, nach Schummelei.

Die positive Anspannung

In Wahrheit ist es nicht mehr als eine Spielerei. Wirklich brisant ist allein der Blick auf die Tabelle. Die Hamburger stecken knietief und schier ausweglos im Sumpf, Werder balanciert mal mehr, mal weniger überzeugend darum herum. Genau das verleiht dem aktuellen Nordderby seine Würze, lässt die Pulsfrequenz ein wenig höher steigen. Keine Frage, ein Bremer Sieg könnte vieles aus Werder-Sicht in die richtigen Bahnen lenken. Ähnlich vorhersehbar ist allerdings, dass eine Niederlage die Stimmung an der Weser empfindlich beschädigen würde. Der so vermeintlich komfortable Vorsprung auf den Erzrivalen würde plötzlich nur noch drei Punkte betragen, der direkte Abstiegsplatz wäre wieder bedrohlich nah. „Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel über die Neun-Punkte-Variante reden“, sagte daher auch Florian Kohfeldt. „Es ist aber noch nicht das letzte Spiel. Es wird auch danach noch weitergehen, ganz egal, wie es ausgeht.“

Da hat der Werder-Coach zweifelsfrei recht. Schwächeln ist dennoch eigentlich verboten, allein schon weil dieses Duell für die Fans quasi das Nonplusultra ist. Im Weserstadion. Unter Flutlicht. Fußballherz, was willst du eigentlich mehr? Diese Atmosphäre, diese Leidenschaft, sie kann beflügeln – oder lähmen. Doch Kohfeldt gab Entwarnung: „Ich habe nicht das Gefühl, dass der Druck auf uns lastet, der uns in irgendeiner Form hemmt“, sagte er voller Überzeugung. „Es ist eine positive Anspannung da. Wir mussten aufarbeiten, was in Freiburg war, aber das haben wir getan. Ich glaube, dass wir aus diesem Spiel einiges gelernt haben und Samstagabend wieder die eine oder andere Lösung mehr haben, als wir sie in Freiburg hatten.“

In der Tat war genau das zuletzt das Problem der Bremer. Im Breisgau hatten sie zwar eine formidable Ballbesitzquote von 63 Prozent, die passende Idee vor dem gegnerischen Tor fehlte bei allen Bemühungen aber. Folge war die 0:1-Pleite. Deshalb soll nun wieder alles besser werden. Florian Kohfeldt wünscht sich, dass seine Spieler dem HSV „keinen regulären Spielaufbau“ ermöglichen. In einem ohnehin emotionalen Derby deutet das auf einen energischen Werder-Auftritt mit einem einsatzfreudigen Pressing hin. So jedenfalls die Theorie. In der Praxis steht am Sonnabend ein Gegner parat, der bei all seinen sportlichen Problemen auch über eine gewisse fußballerische Klasse verfügt. „Gerade im offensiven Bereich haben sie einige Spieler, die eine hohe individuelle Qualität haben“, sagte Florian Kohfeldt und meinte damit explizit Akteure wie Filip Kostic, Bobby Wood und den Ex-Bremer Aaron Hunt. „Dazu haben sie gegen den Ball zu einer hohen Körperlichkeit gefunden und sich nicht nur hinten reingestellt, sondern versucht, Druck auf den Ball zu bekommen.“

Wenn es nach den Bremern geht, darf es bei dem Versuch gern bleiben. Stattdessen wollen sie selbst den Ton angeben, begeistern und im eigenen Stadion seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt weiter ungeschlagen bleiben. Und der HSV? Der dürfte dann vielleicht sogar ungewollt seine kurzfristige Rolle vom vergangenen Mittwoch übernehmen: die des Zuschauers.

