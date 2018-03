Gute anderthalb Jahre spielt Niklas Moisander nun schon in Bremen, doch vor Kurzem lernten seine Mitspieler ihn noch mal von einer neuen Seite kennen. Moisander beherrscht tatsächlich die Fähigkeit, länger als nur ein paar Sätze am Stück zu sprechen. Aufgefallen ist das, als Sebastian Langkamp im Bus neben ihm saß. Eine Stunde haben sich beide Verteidiger unterhalten, das sorgte für Aufsehen. Jaroslav Drobny habe sich zu den beiden umgedreht und gesagt: "Halt die Klappe! So viel habe ich dich hier noch nie reden gehört", beschreibt Moisander, der sonst so schweigsame Finne, die Szene selbst. "Ich habe das Eis ein wenig zum Brechen gebracht", sagt Langkamp. Wie das funktioniert hat? "Wir hatten einfach nette Gesprächsthemen. Keines davon hatte mit Fußball zu tun."

Wenn es das Klischee gibt, nicht dem Klischee eines Fußballers zu entsprechen, verkörpert Moisander es ganz gut. Kein Bling-Bling-Typ, keine Fotos von Autos oder Yachten in sozialen Netzwerken. Und, wie jetzt bekannt, auch im Mannschaftskreis weder Großschnauze noch Plaudertasche. "Niklas ist ein ruhiger Typ, aber er kann eine Mannschaft führen", sagt Langkamp. "Man merkt in kritischen Situationen, dass er sehr viel Erfahrung hat."

Hervorragende taktische Ausbildung

Früher firmierten die Abwehrspieler noch als Recken, weil sie meist groß und bullig waren, manche auch drahtig, alle aber aggressiv im Zweikampf. Dann kam die Raumdeckung und von höchster Stelle wurde das Tackling auf den Index gestellt. Der frisch zum Bundestrainer aufgestiegen Joachim Löw eckte mit seiner Forderung damals gehörig an.

Niklas Moisander hat zu jener Zeit beim FC Zwolle in Holland seine ersten Schritte als Profi getan. Die Eredivisie war damals in technisch-taktischen Fragen und der Ausbildung junger Spieler der Bundesliga noch einen Tick voraus. Man darf also davon ausgehen, dass Moisander in Zwolle und später in Akmaar und bei Ajax genug von dem gelernt hat, was einen Innenverteidiger moderner Prägung ausmacht. Bei Werder jedenfalls zeigt Moisander in dieser Saison, dass er für eine flotte Spielidee auch im fortgeschrittenen Alter noch zu haben ist.

Der Finne ist nicht nur der älteste Feldspieler in Werders Kader, sondern mit 32 Jahren auch einer der ältesten Innenverteidiger der gesamten Liga. Derzeit bringt er das Beste aus zwei Welten ein ins Bremer Spiel: Die Erfahrung und Gelassenheit eines großen Stabilisators und die juvenile Unbekümmertheit in seinem Passspiel. Diese Qualitäten bringt der Finne mittlerweile nur noch für die Bremer ein. Aus der Nationalmanschaft ist er zurückgetreten. "Ich bin glücklich mit dieser Entscheidung", sagt Moisander.

Moisander ist momentan so wertvoll wie nie für das Werder Bremen unter Florian Kohfeldt. In den ersten fünf Spielen hat Moisander wegen einer Muskelverletzung noch aussetzen müssen, seitdem hat er in den folgenden 22 Partien keine Minute verpasst. Mit dem Wandel Werders Spielausrichtung hat sich auch Moisander nochmals verbessert. Das lässt sich an einigen prägnanten Zahlen festmachen. Die Anzahl der Ballaktionen hat er auf 73 pro Spiel geschraubt, die Zahl der gespielten Pässe auf 61.

Der heimliche Regisseur

Bei Moisander stimmt die Behauptung vom Innenverteidiger als heimlichen Regisseur einer Mannschaft, der mit einem ersten Pass vorgibt, wie und wo ein Angriff zu laufen hat. Als Linksfuß auf der Position des linken Innenverteidigers hat er ein paar kleinere Vorteile im Vergleich zu einem Rechtsfuß, der Passwinkel für Diagonalbälle ist besser, sein starker Fuß ist gegnerfern, kann also aus dem Zentrum vom Gegner nicht so leicht attackiert werden.

Aus diesen eigenen günstigen Voraussetzungen und Werders Spielidee macht Moisander derzeit viel. In den zehn Spielen der Rückrunde war er fünfmal der Bremer Spieler mit den meisten Ballaktionen und sogar achtmal derjenige, der die meisten Pässe spielte. Selbst bei den Zuspielen in der gegnerischen Hälfte kann nur Max Kruse bessere Zahlen ausweisen, und der ist bekanntlich Angreifer.

Bei seinen Abwehraktionen trügt der Schein der Statistik ein wenig. Nur etwas mehr als 50 Prozent seiner Zweikämpfe entscheidet Moisander für sich, ein für einen Innenverteidiger diskutabler Wert. Aber: Keine Statistik erfasst jene Spielsituationen, die durch Stellungsspiel, Antizipation oder Spielintelligenz gelöst werden. Moisander stürzt sich nicht beherzt oder naiv in jeden Zweikampf. Dafür hat er das Tempo und manchmal auch das Timing nicht mehr. Spieler wie er regeln die meisten Momente vorausschauender, vielleicht auch schlauer. Zum Wohl der eigenen Mannschaft.

Und das soll, geht es nach Frank Baumann, durchaus noch länger der Fall sein. Im Juni 2019 läuft Moisanders Vertrag aus, dann steht er kurz vor seinem 34. Geburtstag. Kein Grund, die Zusammenarbeit zu beenden, sagt Baumann, im Gegenteil. Baumann stellt eine Vertragsverlängerung in Aussicht: "Niklas ist fit und kein Spieler, der über seine physischen Fähigkeiten kommt. Daher ist es durchaus möglich, dass er auch in kommenden Jahren noch Leistung abliefert." Gespräche hat es bislang noch nicht gegeben, aber wenn es nach Moisander geht, ist die Sache einfach: "Sie sind glücklich mit mir und ich bin glücklich hier zu sein. Ich möchte noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen und bin sehr zufrieden in der Bundesliga."