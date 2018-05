Hängt er noch ein Jahr dran oder endet die großartige Karriere nach dem eher unrühmlichen Abstieg mit dem 1. FC Köln? Claudio Pizarro weiß es noch nicht. Derzeit besucht er Freunde in Bremen und grübelt darüber nach, wie es in Zukunft weitergehen soll. "Ich denke, in den nächsten ein bis zwei Wochen wird es Klarheit geben", sagte Pizarro der "Bild".

Unabhängig davon, ob es für ihn auf Vereinsebene weitergeht, seinen großen Traum, die WM-Teilnahme mit seinem Heimatland Peru wird er sich wohl nicht erfüllen können. Im vorläufigen 25-köpfigen Aufgebot, aus dem der WM-Kader geformt werden soll, fehlt der beste ausländische Stürmer der Bundesliga-Historie nämlich. Daran dürfte nachträglich auch die 14-monatige Dopingsperre von Pizarros Sturm-Konkurrenten Paolo Guerrero, die der internationale Sportgerichtshof (CAS) aussprach, nichts ändern. Stattdessen schult der peruanische Nationaltrainer den Verteidiger Anderson Santamaría um, wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet. Der spielte 2015 bei dem peruanischen Verein CD León de Huánaco im Angriff und hat nach eigener Aussage auch ein paar Tore erzielt.

Eine Verschwörung und Mobbing?

Um die Sperre Guerreros und die angebliche Rolle Pizarros dabei, entspinnt sich in Peru derweil eine regelrechte Seifenoper. Petronila Gonzales, die Mutter Guerreros, wittert ein Komplott zu Schaden ihres Sohnes. "Mein Sohn ist am Boden zerstört. Man hat ihm die Beine abgehackt, weil da andere Interessen im Spiel sind. Das ist alles von langer Hand vorbereitet", zitiert die "SZ" Gonzales' Aussagen gegenüber dem TV-Sender RPP. Einen Schuldigen hat sie bereits ausgemacht: "Claudio Pizarro, ich bin doch nicht blöd", sagte die Mutter des ehemaligen HSV- und Bayern-Angreifers. Pizarro habe Guerrero schon zu gemeinsamen Zeiten bei Bayern München gemobbt. Beweise für ihre Anschuldigungen konnte Gonzales allerdings nicht vorbringen.

Ohnehin dürften die Chancen für Pizarro, doch noch nominiert zu werden, gegen Null tendieren. In den vergangenen zwei Bundesliga-Saisons schoss der 39-Jährige jeweils nur ein Tor, hatte immer mal wieder mit körperlichen Wehwehchen zu kämpfen und war in der Folge häufig nur Ersatz. Zudem soll Pizarro innerhalb der peruanischen Nationalmannschaft nicht besonders beliebt sein, berichtet die "SZ".

Für Peru nimmt die WM einen großen Stellenwert ein. Erstmals seit 1982 sind die Südamerikaner wieder für das große Turnier qualifiziert - und stehen nun offenbar ohne echten Stürmer da.

