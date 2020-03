Von außen betrachtet steht das Leben bei Werder gerade still. Keine Spieler laufen über die kurz geschnittenen grünen Trainingsplätze, die werden derzeit nur von den Greenkeepern bespielt. Der Fanshop ist geschlossen, das Ticketcenter verwaist. Selbst die Geschäftsstelle ist mittlerweile geräumt. In welchen Bereichen es möglich ist, erledigen die Mitarbeiter ihre Aufgabe von zu Hause.

Der Blick von außen ist trügerisch. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie erfordern vollen Einsatz, nur eben in den Büroräumen statt auf dem Platz. In erster Linie ist es die Geschäftsführung, die „die Bälle in der Luft hält", wie Klaus Filbry es jüngst ausgedrückt hat. Es sind einige Bälle, mit denen jongliert werden muss, um Werder so auszurichten, dass auch im Fall einer abgebrochenen Saison künftig weiter Fußball gespielt wird.

Es braucht Kredite und Gehaltsverzicht

Fehlende Gelder der übertragenden Fernsehsender, fehlende Einnahmen aus dem Ticketverkauf, ausbleibende Sponsorenzahlungen – am Ende wäre der finanzielle Schaden einer abgebrochenen Saison in etwa so hoch wie ein sportlicher Abstieg in die Zweitklassigkeit, heißt es bei Werder hinter den Kulissen. Der würde rund 45 Millionen Euro kosten, wie der WESER-KURIER Mitte Februar exklusiv berichtete. Es steht also viel auf dem Spiel.

Um die Liquidität zu sichern, braucht es Kredite, und so muss und wird der größte Teil der womöglich fehlenden Einnahmen ausgeglichen werden. Es wird aber auch an anderen Schrauben gedreht werden müssen, und dazu gehört auch ein Verzicht der Profis auf Teile ihres Gehalts.

Banken verlangen Einsparungen

„Jeder kann davon ausgehen, dass sowohl die Spieler, aber auch das Trainerteam und die Geschäftsführung bei dem Thema Gehaltsverzicht mit einem guten Beispiel vorangehen werden, um den Verein und insbesondere die Mitarbeiter zu unterstützen“, hatte FRank Baumann bereits angekündigt. Man werde gemeinsam einen spürbaren und sinnvollen Beitrag leisten, „damit wir in dieser außergewöhnlichen Krisensituation auch bestehen werden“.

Die Mannschaft ist bereit, finanzielle Abstriche zu machen und somit ihren Teil zur Überwindung der Krise beizusteuern. Der erste Schritt kam von den Spielern, sonst hätte Werder auf die Profis zugehen müssen. Bei der Vergabe der Kredite durch die Banken wurde thematisiert, in welchen Bereichen der Klub Einsparpotenzial hat. Die Banken verlangten nach Informationen des WESER-KURIER, dass Werder Kosten reduziert. Sie wollten sehen, dass die, die die größten Kosten verursachen, auch bereit sind, zu verzichten. Werder ist in diesem Punkt auf Freiwilligkeit angewiesen, eine rechtliche Grundlage gibt es nicht.

Viel Anerkennung, wenig Nutzen

Immens wichtig sei der Zeitpunkt, an dem eine Entscheidung über die Höhe eines Verzichts getroffen werde. Am besten erst, wenn feststeht, ob die Saison zu Ende gespielt wird oder nicht. In Gladbach beispielsweise haben die Profis einen Verzicht auf Gehalt als Erste erklärt. Das sorgte für Aufmerksamkeit und viel Anerkennung unter den Fußballfans. Der soll, sagen Branchenkenner, jedoch nur im unteren einstelligen Promillebereich liegen. Keine Summe also, die dem Klub hilft. Gladbachs Manager Max Eberl muss die Spieler wahrscheinlich um einen weiteren Verzicht bitten – ein Szenario, das sie bei Werder vermeiden wollen.

Konkret verhandelt werden soll deshalb erst, wenn eine Entscheidung über die Saison gefallen ist und der Schaden für Werder genau beziffert werden kann.