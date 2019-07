Es hätte schlimmer kommen können. Werders Profis müssen am Donnerstag zwar erneut um 10 Uhr für eine öffentliche Einheit zum Training bereitstehen, dafür steht nach den morgendlichen Strapazen eine wohlverdiente Erholung an. Chefcoach Florian Kohfeldt belässt es dieses Mal nämlich bei einem reduzierten Programm und gibt seinen Spielern am Nachmittag frei. Erst am Freitag steht dann die nächste Doppelschicht an.

Interessant dürfte allerdings auch sein, was sich während des Trainings abspielt. So hat Werder eine kurze Medienrunde mit Frank Baumann angekündigt. Der Sportchef dürfte demnach auch einen Überblick darüber geben, wie der aktuelle Stand der Transferverhandlungen aussieht. Was genau Baumann gesagt hat, lest ihr natürlich wenig später bei uns in der App.