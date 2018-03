„Da müssen wir nicht drumherum reden, Sebastian wird gegen Augsburg spielen“, sagte Kohfeldt im Anschluss an die finale Einheit am Freitagnachmittag. Für Langkamp, der in der Winterpause von Hertha BSC an die Weser gewechselt war, wird es das Startelf-Debüt sein. Pikant: Einst spielte der Verteidiger auch für den FCA, somit darf er ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub von Beginn an ran.

Der Einsatz wurde möglich, nachdem sich Milos Veljkovic eine Fußblessur zugezogen hatte und somit definitiv ausfällt.