Kingsley Schindler von Holstein Kiel. (imago)

Hat Werder den Kader eines Absteigers? Wirklich eindeutig lässt sich diese Frage nicht beantworten: Spieler wie Max Kruse, Niklas Moisander oder Zlatko Junuzovic bringen regelmäßig gehobenes Bundesliganiveau auf dem Platz. Problematisch wird es an der Weser immer dann, wenn ein Stammspieler ausfällt: In der Breite, so drängt sich der Eindruck auf, fehlt das letzte Quäntchen Qualität. Verletzungen können kaum aufgefangen werden, von der Bank kommen zu selten Impulse – kurzum: Werders zweiter Anzug ist nicht wirklich maßgeschneidert.

In der vergangenen Rückrunde war das noch anders: Damals konnte Werder selbst Nationalspieler Serge Gnabry problemlos von der Bank bringen, mit Florian Grillitsch hatte man im zentralen Mittelfeld ebenfalls eine hochkarätige Option mehr. Am Ende eines großartigen Laufs, an dem nicht bloß elf, sondern bestimmt 15, 16 Spieler ihren Anteil hatten, ging es fast noch nach Europa.

Einen ähnlichen Kraftakt braucht es dieses Jahr erneut. Diesmal geht es allerdings nicht um die Europa League, sondern allein um den Klassenerhalt. Während die Defensive für Werder-Verhältnisse außerordentlich sattelfest scheint, könnte Frank Baumann sich im Mittelfeld und im Sturm nach Verstärkungen umsehen. Öffentlich dazu sprechen möchte Werders Sportchef aber nicht. „Das werden wir intern besprechen und haben uns dazu auch schon ausgetauscht“, erklärte Baumann gegenüber MEIN WERDER. Auch zur Frage, ob das nötige Geld vorhanden ist, hält Baumann sich bedeckt: „Dazu möchte ich mich nicht äußern.“

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass Werder zwar durchaus bereit ist, in sportlichen Notlagen zu reagieren, sich dafür aber günstige Gelegenheiten auftun müssen. Wo könnten sich diese im Winter ergeben? Ein Blick auf den Transfermarkt gibt Hinweise.

Drei Kandidaten für das Werder-Mittelfeld

In den letzten Transferphasen fiel der Name Gojko Cimirot gerne in Bezug auf einen möglichen Werder-Transfer. Noch spielt der 24 Jahre alte Bosnier jedoch weiter in Griechenland für PAOK Thessaloniki. Dort steht Cimirot, der auch über Erfahrung in der Europa League verfügt, noch bis 2019 unter Vertrag. Als technisch etwas stärkerer Konkurrent etwa von Philipp Bargfrede könnte Cimirot in Florian Kohfeldts 4-3-3 seine Fähigkeiten vermutlich als zentraler Sechser vor der Abwehr am besten einbringen. Dem Mittelfeldmann gelingt es zuverlässig, sich aus Drucksituationen herauszuwinden und über gute Freilaufbewegungen Anspielstationen zu schaffen. Mitunter könnte Cimirot den Ball jedoch direkter nach vorne spielen. Im Umschaltspiel verlässt sich der Sechser manchmal noch zu sehr auf seine Dribbelstärke.

Einen anderen Spielertypus verkörpert Dani García. Der Kapitän des SD Eibar soll im letzten Winter schon auf dem Radar des SVW gewesen sein. Ganz im Geiste der spanischen Fußballschule gilt García als enorm passsicher und spielintelligent. Der 27-Jährige brächte weniger Dynamik mit, glänzte in der Primera División aber bereits als stabilisierender Ruhepol und Ballverteiler vor der Abwehr. Ob die Basken ihren Kapitän im Winter aber ziehen lassen würden, bleibt fraglich. Aufgrund eines Vertragsendes im Sommer 2018 ist es für das klamme Eibar jedoch die letzte Chance, noch eine Ablöse zu generieren, sollte García seinen Vertrag nicht verlängern. Auch Betis Sevilla soll Interesse haben.

Bislang noch nicht mit Werder in Verbindung gebracht wurde Yassin Ayoub. Der Marokkaner in Diensten des FC Utrecht ist erst 23 Jahre alt, jedoch bestreitet er bereits seine fünfte Saison als Leistungsträger bei den Niederländern. Jahr für Jahr erwarten Beobachter der Eredivisie, dass Ayoub den nächsten Schritt in seiner Karriere macht – bald könnte es so weit sein. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldmanns läuft nur noch bis zum Saisonende. Ayoub gilt als technisch beschlagen, kreativ und ballsicher. Sein starker linker Fuß und ein tiefer Schwerpunkt bei 1,74 Metern helfen dem passstarken Dribbler dabei, das Spiel aus der Tiefe mit überraschenden Aktionen anzutreiben. Ayoubs Fähigkeiten könnten auch die Bundesliga vor Probleme stellen.

Drei Kandidaten für den Werder-Sturm

Klar ist: Offensiv drückt der Bremer Fußballschuh derzeit am meisten. Weniger klar ist, ob und wie Werder auf die Ladehemmung im Angriff reagiert. Schließlich zeigten Max Kruse und Fin Bartels zuletzt gegen Hannover wieder das blinde Verständnis, das man aus der Vorsaison von ihnen gewohnt war. Hinter dem Duo sind die Optionen allerdings rar: Florian Kainz hat seinen Platz bei Werder noch nicht recht gefunden, Leihstürmer Ishak Belfodil kommt bislang nicht über Ansätze hinaus. Aron Jóhannsson und Izet Hajrovic sind Kandidaten für einen Wechsel, Johannes Eggestein ist vorerst zurück in der U23.

Wie könnte Werder reagieren? Eine Option, die zuletzt von „Goal.com“ ins Spiel gebracht worden war, ist Kingsley Schindler. Der 24-Jährige mit ghanaischen Wurzeln konnte als Rechtsaußen bereits vier Tore und drei Vorlagen zur herausragenden Saison von Zweitligaaufsteiger Holstein Kiel beitragen. Dort hat der Senkrechtstarter noch bis 2019 einen Vertrag. Schindler könnte Tempo ins Bremer Spiel bringen und eine robustere Alternative zu Fin Bartels sein. Das Problem: Möchte Kohfeldt mit zwei Spitzen spielen, ist Außenbahnspieler Schindler eher keine Option.

Anders sieht es bei Michael Krmencik aus. Der Top-Scorer der ersten tschechischen Liga (neun Tore, sechs Vorlagen) besitzt mit 1,90 Metern Gardemaß für einen Mittelstürmer. Der auch in der Europa League für seinen Jugendklub Viktoria Pilsen erfolgreiche Krmencik erinnert mitunter an Davie Selke: Eiskalt im Abschluss, mitunter etwas staksig, dafür mit einem hervorragenden Gespür für Laufwege in den Strafraum und hinter die gegnerische Abwehr. Krmenciks Vertrag in Pilsen läuft nur noch bis zum Sommer. Viktoria, souveräner Tabellenführer in der Liga, überwintert jedoch in der Europa League – möglich, dass die Tschechen ihren Kader für diesen Wettbewerb zusammenhalten wollen. Dass Werder den tschechischen Markt aber im Blick hat, bewies vor der Saison zuletzt der Transfer von Jiri Pavlenka.

Eine Zwischenlösung könnte sich in Cedric Teuchert finden. Der 20-Jährige ist für den 1. FC Nürnberg im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg auf dem Weg zum Stammspieler. Auf sechs Treffer und zwei Vorlagen kommt der U21-Nationalspieler, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft, bereits. Noch ist Teuchert bei allem Talent nicht mehr als ein Rohdiamant, seine Fähigkeiten machen ihn allerdings bereits jetzt für die Bundesliga interessant. Aufgrund einer hohen Grundschnelligkeit, viel Mut zum Dribbling und seiner Abschlussstärke gibt das Nürnberger Eigengewächs sowohl im Zentrum als auch auf dem Flügel einen gefährlichen Joker ab. Noch dazu wäre Teuchert eine Investition in die Zukunft, die aufgrund der unterschiedlichen Stärken auch Johannes Eggestein nicht unbedingt den Weg versperren würde.