Frank Baumann setzt bei der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler auf Geduld. (nordphoto)

Der Trainingsplatz ist voll bei Werder, der Konkurrenzkampf ist entsprechend groß. Auf nahezu jeder Position wollen sich gleich mehrere Spieler für einen Platz in der Stammelf empfehlen. Nur im defensiven Mittelfeld ist Zugang Patrick Erras momentan fast konkurrenzlos, doch daran soll sich möglichst noch etwas ändern. „Der Sechser ist natürlich eine Position, auf der wir uns gerne noch verstärken würden“, sagte Sportchef Frank Baumann im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Allerdings braucht Werder bei der Spielersuche wohl wieder einmal viel Geduld, wie Baumann erklärte: „Es gibt da zwei Seiten, die sportliche und die wirtschaftliche. Sportlich hat man natürlich immer gewisse Vorstellungen und Wünsche. Es muss gerade jetzt in der Corona-Pandemie aber auch immer unter dem finanziellen Gesichtspunkt gesehen werden. Da muss man abwarten, was an Verkäufen noch passieren wird – und ob es dann möglich ist, einen Spieler zu bekommen, der uns wirklich weiterhilft."

Lemina zu Fulham?

Dass Werder finanziell arg begrenzte Möglichkeiten hat, ist bekannt. Die Corona-Krise und die Kaufverpflichtungen für Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt belasten die Kasse, während sich der geplante Verkauf von Milot Rashica weiterhin schwierig gestaltet. Wahrscheinlich kommt bei der Sechser-Suche nur eine Ausleihe infrage. Mario Lemina, zuletzt von Southampton an Galatasaray verliehen, ist ein Kandidat für ein Leihgeschäft. Laut „Daily Mail“ steht der 26-Jährige allerdings vor einem Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger FC Fulham. Die Leihgebühr soll rund 2,2 Millionen Euro betragen, im Falle des Klassenerhalts soll eine Kaufpflicht greifen. Das sind finanzielle Rahmenbedingungen, die Werder derzeit nicht erfüllen kann.

Das Warten geht wohl weiter, dabei hätte Lemina genau in Kohfeldts Profil für den neuen Mittelfeldspieler gepasst. „Was uns noch gut tun würde auf der Sechs, wäre ein bisschen Dynamik. Einer, der Offensivaktionen anläuft und nicht nur nach hinten, sondern eher nach vorne gedacht werden kann“, sagte Werders Trainer. Als Ergänzung zu Erras, der die Sechser-Rolle defensiv interpretiert und auch zentral in einer Dreierkette spielen kann, will Werder einen Spieler, der von dieser Position aus das Offensivspiel ankurbelt. Ob sich so jemand finden lässt, bleibt abzuwarten. Kohfeldt gab sich entspannt: „Ich kenne die Beharrlichkeit von Frank Baumann. Auch der 5. Oktober, der letzte Tag der Transferphase und mein Geburtstag, wäre ein guter Moment für eine Verpflichtung.“