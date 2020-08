Der Spielplan steht schon seit einiger Zeit fest, nun hat die DFL am Freitagnachmittag die ersten acht Partien der neuen Bundesliga-Saison fix terminiert. Werder tritt dabei sechs Mal an einem Sonnabend an, darüber hinaus gibt es jeweils eine Begegnung am Freitag und Sonntag.

Zum Auftakt reist bekanntlich Hertha BSC ins Weserstadion, nun ist geklärt, dass die Partie am 19. September um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Exakt eine Woche später treten die Bremer beim FC Schalke 04 an, erstmals in der dann noch jungen Spielzeit geht es ab 18.30 Uhr zu Werke. Das spätere Sonntagsspiel gegen die TSG Hoffenheim (25. Oktober) findet ebenso wie die Freitagspartie gegen den 1. FC Köln (6. November) in der heimischen Arena statt.

Die bisher terminierten Begegnungen im Überblick:

Sa, 19.09.2020, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – Hertha BSC

Sa, 26.09.2020, 18.30 Uhr: FC Schalke 04 – SV Werder Bremen

Sa, 03.10.2020, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – Arminia Bielefeld

Sa, 17.10.2020, 15.30 Uhr: SC Freiburg – SV Werder Bremen

So, 25.10.2020, 18 Uhr: SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim

Sa, 31.10.2020, 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen

Fr, 06.11.2020, 20.30 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Köln

Sa, 21.11.2020, 15.30 Uhr: FC Bayern München – SV Werder Bremen