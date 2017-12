Ole Käuper bei seinem Debüt. (nordphoto)

Thomas Delaney musste lachen, als er gefragt wurde, ob ihn Ole Käupers Nominierung für die Startelf überrascht habe. „Sicher nicht so sehr wie ihn selbst“, sagte der Däne und sprach dem Youngster danach ein Lob aus: „Er hat das gut gemacht. Das erste Bundesliga-Spiel mit gerade einmal 20 Jahren – ich weiß nicht, wie ich mich da gefühlt hätte.“

Es war schon überraschend gekommen, dass Käuper überhaupt mit nach Leverkusen fahren durfte. Schließlich hatte er zuvor noch nie im Bundesliga-Kader gestanden. Dass er dann auch direkt von Anfang an spielen durfte, hatte wohl niemand erwartet. Auch Käuper selbst erfuhr davon erst am Spieltag. „Ich kenne Ole schon lange und vertraue ihm voll“, begründete Kohfeldt seine Entscheidung. Der Werder-Trainer war im Mittelfeld zudem zum Umstellen gezwungen. Philipp Bargfrede fiel kurzfristig mit muskulären Problemen aus. Zlatko Junuzovic war nicht fit für 90 Minuten, und über Nacht erkrankte dann auch noch Jerôme Gondorf, der ansonsten womöglich in die erste Elf gerutscht wäre.

Der Plan mit Käuper sei eigentlich gewesen, ihn bis zur Winterpause in der U23 zu belassen und das Talent dann behutsam an die Profis heranzuführen, verriet Kohfeldt. Die dünne Personallage führte nun aber dazu, dass Käuper, der im September einen Profivertrag unterschrieb, schon früher seine Chance bekam. Und der Mittelfeldspieler schlug sich achtbar. Auf der Achter-Position hatte er anfangs Probleme, ins Spiel zu finden. Nachdem er auf seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld gewechselt war, fand er sich bis zu seiner Auswechslung in der 74. Minute besser zurecht. „Ole hatte gute Aktionen. Natürlich war auch der ein oder andere Fehler dabei, aber das ging den erfahrenen Spielern ja heute genauso“, sagte Sportchef Frank Baumann.

Kohfeldt zeigte sich ebenfalls zufrieden mit Käupers Vorstellung. „Er hat das sehr cool gemacht. Das war für das erste Bundesliga-Spiel sehr solide, aber Ole weiß natürlich auch, dass es ein paar Sachen gab, die er besser machen kann.“ Teamkollege Maximilian Eggestein fand, Käuper habe „ruhig und gut gespielt“. Für Werder-Coach Kohfeldt steht außer Frage, dass er weiterhin auf das Mittelfeldtalent baut. „Ich halte sehr große Stücke auf Ole. Er hat definitiv das Zeug zum Bundesliga-Spieler und wird seinen Weg gehen.“

Käuper selbst wollte sich nach seinem Profi-Debüt übrigens nicht äußern. Für viele Werder-Fans bedurfte es ohnehin keiner großen Worte, für sie war allein der Einsatz des 20-Jährigen ein Grund zur Freude. Mit Käuper stand nämlich erstmals nach langer Zeit wieder ein echter Bremer Junge in der Bundesliga für Werder auf dem Platz. Das lässt viele Fanherzen höher schlagen.

