"So gehen andere Verbände damit um": Bundesliga-Chef Christian Seifert äußerte sich kritisch über die Bremer Politik. (dpa)

In der schier endlosen Diskussion um die Polizeikosten bei Bremer Hochrisikospielen hat einer der wichtigsten deutschen Fußball-Funktionäre nachgelegt: In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ erklärte Bundesliga-Geschäftsführer Christian Seifert, dass Werder froh sein kann, sich noch nicht für den Europapokal qualifiziert zu haben. Aber nicht aus sportlichen Gründen, sondern wegen des Bremer Senats. „Es ist pures Glück für die Bremer Verfechter der Kostenbeteiligung, dass sich Bremen bisher nicht für die Europa League qualifiziert und dann in der ersten Runde zu Hause gleich einen hochkarätigen Risikoklub gezogen hat“, sagte Seifert mit Blick auf die Rechnungen für Polizeikosten, „hätte man der Uefa die Rechnung geschickt, hätte Werder nicht länger mitgespielt. So gehen nämlich andere Verbände mit dem Thema um.“

Zudem sei es ebenso „pures Glück, dass Bremen noch nicht im DFB-Pokal zu Hause gegen den HSV gespielt hat“, betonte Seifert und erklärte wegen der umstrittenen Sichtweisen des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer: „Bei diesem Risikospiel wäre im Sinne von Herrn Mäurer der DFB neben Werder der zweite Veranstalter des Spiels. Und in der Logik dessen, was man jetzt unter fragwürdiger Verwendung des Solidaritätsbegriffs von der DFL fordert, müsste der DFB seine 50 Prozent an den Polizeikosten auf alle Pokalteilnehmer umlegen, also auch auf die Amateurklubs in der ersten Runde.“

„Lausig vorbereitete“ Gesetzesinitiative

Ohnehin sei Mäurers Gesetzesinitiative, die auf einen Solidarfonds aller 36 DFL-Klubs abzielt, „lausig vorbereitet“ und werde „auf dem Rücken von Werder ausgetragen“, kritisierte Seifert. Wörtlich fügte er an: „Jeder kann im Internet in den DFL-Statuten nachlesen, dass der Heimklub die Kosten eines Spiels zu tragen hat.“

Dass Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald zuletzt die Idee ins Spiel brachte, notfalls weniger oder gar keine Tickets für Gästefans auszugeben, kommentierte Seifert in dem Interview eher unaufgeregt und kühl: „Grundsätzlich sehen die DFL-Statuten vor, dass in jedem Stadion 10 Prozent der Tickets den Gästen zur Verfügung gestellt werden. Wenn Herr Hess-Grunewald meint, dass weniger Gäste-Tickets zum Spektrum gehören, über das er nachdenken möchte, ist das sein gutes Recht. Tatsache ist: Die gesamte Situation hat weder die DFL noch Werder ausgelöst, sondern Bremens Innensenator Ulrich Mäurer.“