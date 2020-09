Christian Seifert sprach am Donnerstag über die Inhalte der DFL-Versammlung. (dpa)

Die unterschiedlichen Verfügungslagen zur Zulassung von Zuschauern sind für die 36 Profifußball-Vereine keine Wettbewerbsverzerrung, das meint zumindest Christian Seifert. „Ich würde das scharfe Schwert der Wettbewerbsverzerrung mal stecken lassen, aber das hat heute auch keiner gezogen“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga nach der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag in Frankfurt/Main. „Das trifft für mich auch nicht den Kern.“ Selbst mit einigen Zuschauern werde wegen der Corona-Pandemie unter sehr besonderen Voraussetzungen gespielt. „Ich finde es viel zu hoch geschossen, von Wettbewerbsverzerrung zu sprechen“, sagte Seifert.

In Leipzig hatten die zuständigen Behörden am Dienstag grünes Licht für die Zulassung von bis zu 8500 Zuschauern bei Heimspielen von Bundesligist RB gegeben. In Berlin sieht die Corona-Verordnung bis zu 5000 Fans vor. In anderen Bundesländern werden dagegen keine oder nur wenige Hundert Zuschauer zugelassen. „Grundsätzlich“ sei die DFL dafür, dass es zu einer „bundeseinheitlichen Regelung“ kommt, sagte Seifert. Das sei bei der Mitgliederversammlung kein Streitthema gewesen.

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten hatten zuletzt beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe ein Konzept für den Umgang mit Zuschauern auch bei Sportgroßveranstaltungen bis Ende Oktober entwickeln soll. Großveranstaltungen ohne Hygiene- und Sicherheitskonzept bleiben bis Ende Dezember 2020 verboten.

Werder hofft auf einheitliche Lösung

Werder befindet sich im engen Austausch mit der Politik und arbeitet mit Hochdruck an einem Hygienekonzept für Spiele im Weserstadion, bei dem – wie in Leipzig – eine begrenzte Zuschauerzahl dafür sorgen soll, dass man die einzelnen Kontakte im Notfall zurückverfolgen kann. Bisher aber gilt in Bremen, dass bis zum 31. Oktober solche Großveranstaltungen untersagt sind.

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hofft, dass es noch zu einer einheitlichen Lösung für alle Bundesligavereine kommt, „denn das wäre sicher im Sinne aller Fußballfans in Deutschland“. Das Problem eines Wettbewerbsnachteils wollte er zwar nicht dramatisieren, betonte aber: „Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein Heimspiel mit Zuschauern austragen kann oder ohne. Denn ein Heimvorteil kommt ja daher, dass man das Publikum im Rücken hat. Auch deshalb wäre es sicherlich nicht gut, wenn man in der Bundesliga keine einheitlichen Bedingungen hätte.“

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) plädierte gegenüber dem WESER-KURIER ebenfalls für eine einheitliche Lösung: „Es wird zum Thema bundesweite Sportveranstaltungen kurzfristig einen Austausch auf Länderebene geben. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir einen bundesweit einheitlichen Weg finden, der dann auch für Werder Bremen akzeptabel ist.“