Es kommt nun wirklich nicht häufig vor, dass Claudio Pizarro ins Stocken gerät. Auf dem Platz schon einmal gar nicht, im Umgang mit den Journalisten auch nicht. Und doch war es am späten Sonnabend soweit, als der Peruaner wieder einmal auf seine allerneuesten Rekorde angesprochen wurde. Ältester Doppeltorschütze der DFB-Pokalgeschichte ist er nun, in der Liste der ältesten Torjäger überhaupt, belegt er Rang zwei. Was für kurze Irritationen sorgte. „Da muss ich jetzt aber doch fragen: Wer ist der Älteste?“, sagte Pizarro grinsend.

Mit der Antwort konnte der 40-Jährige dann allerdings nicht ganz so viel anfangen. Ein gewisser Karl Lambertin von der Spielvereinigung Frechen liegt in dieser Statistik vor ihm. Am 4. Oktober 1980 hatte dieser gegen den Bünder SV getroffen – im Alter von 44 Jahren und 164 Tagen. „Nie gehört“, meinte Pizarro schulterzuckend und schob anerkennend hinterher: „Das ist sehr alt.“

Lohn harter Arbeit

So richtig daran glauben, dass Pizarro irgendwie auch diese Rekordmarke noch toppt, mag man nicht. Selbst Werders Trainer Florian Kohfeldt meinte scherzhaft: „Dass er dafür noch vier Jahre spielen müsste, macht selbst mir Angst.“ Unbestritten ist aber, dass der Stürmer auch in dieser, seine wohl tatsächlich finalen Saison, erneut ein wichtiges Element sein könnte. Für knapp 25 Minuten enterte Pizarro gegen den SV Atlas Delmenhorst das Feld und verzückte die Zuschauer mit seinen beiden Treffern einmal mehr.

„Meine Rolle sehe ich genauso wie in der Vorsaison. Ich will der Mannschaft helfen“, erklärte Pizarro. „Wie oft und wie lange, das entscheidet der Trainer.“ Und genau der stellte abermals heraus, dass die Einwechslungen der Bremer Sturm-Legende keineswegs bloße Folklore sind und nur zur Unterhaltung des fußballbegeisterten Volkes dienen. „Ich kann nur jede Woche das gleiche Loblied auf ihn singen“, sagte Kohfeldt. „Es ist niemals ein Geschenk an Claudio, wenn ich ihn einwechsle, sondern immer das Resultat seiner Arbeit und seines Wertes für uns.“