Gespielt hat Johannes Eggestein bei Werders 2:1-Sieg in Frankfurt nicht. Für Cheftrainer Florian Kohfeldt ist der junge Offensivmann trotzdem so etwas wie ein Gewinner der ersten Wochen in der neuen Saison. Kohfeldt macht das zum Beispiel daran fest, dass Eggestein es in allen Pflichtspielen in den Kader geschafft hat. Er habe „gar nicht darüber nachgedacht“, Eggestein am vergangenen Wochenende aus dem 18-köpfigen Spieltagskader zu streichen. „Es ist bemerkenswert, dass Jojo es geschafft hat, auf neuer Position und bei veränderter Kaderstruktur seinen Platz zu halten“, sagt Kohfeldt, „das finde ich schön.“

Tatsächlich hat Werder vor allem in der Offensive mächtig aufgestockt, Yuya Osako, Claudio Pizarro, Martin Harnik und Davy Klaassen geholt. Trotzdem kam Johannes Eggestein in Worms im Pokal und gegen Hannover in der Liga zu Kurzeinsätzen, schoss im Pokal auch noch ein Tor. Und das alles auf ungewohnter Position: auf dem Flügel und aus dem Mittelfeld kommend. „Er hat schnell dazu gelernt, auch taktisch“, sagt Kohfeldt. Von Haus aus ist Johannes Eggestein eigentlich Mittelstürmer.

Eine Garantie, dass Johannes Eggestein fortan regelmäßig im Kader stehen wird, ist das zwar nicht. Aber so nahe wie aktuell war Eggestein noch nie an regelmäßigen Einsätzen, seitdem er vor zwei Jahren Profi geworden war.