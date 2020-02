Ilia Gruev rückt immer näher an die Profimannschaft heran. (nordphoto)

Besondere Momente erfordern ja mitunter besondere Maßnahmen. warum also nicht einfach mal einen Jungspund ins kalte Wasser schmeißen, wenn sich die erfahrenen Profis im Abstiegskampf nun wahrlich nicht mit Ruhm bekleckern? Ilia Gruev wäre solch ein Spieler, der völlig unbekümmert in eine Partie wie jetzt gegen Borussia Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr) gehen könnte und vielleicht tatsächlich ein neues Element ins Bremer Spiel bringen würde. Und da mit Maximilian Eggestein ein Mittelfeldakteur gesperrt ausfällt, ist sogar ein Platz im Zentrum frei.

Trainer Florian Kohfeldt hält sich allerdings bedeckt, was derartige Experimente angeht. Er ist es schließlich, der genau abwägen muss, ob ein derartiger Einsatz für das junge Talent hilfreich oder vielleicht sogar kontraproduktiv sei. Im Training hatte Gruev zuletzt jedenfalls für zusätzlichen Schwung gesorgt, ein Auftritt in der Bundesliga vor großer Kulisse ist dann aber eben doch noch einmal eine ganz andere Geschichte. „Ilia hat die letzten Wochen deutlich aufgezeigt, dass er einen Schritt in seiner Entwicklung gegangen ist“, lobt Kohfeldt. „Er hat körperlich deutlich zugelegt, ist handlungsschneller und robuster geworden.“

Wäre die Einschätzung hiermit zu Ende gewesen, hätte Gruev vielleicht sogar tatsächlich auf einen längeren Einsatz hoffen dürfen. Kohfeldt minimierte die Chancen jedoch direkt wieder. „Nichtsdestotrotz sehe ich ihn noch nicht in einer direkten Konkurrenzsituation zu den Spielern, die grundsätzlich auf diesen Positionen spielen“, sagt Werders Coach. „Es ist aber schon so, dass ich ihm unter gewissen Umständen – seien es Verletzungen, Sperren oder besondere Spielsituationen – Bundesligaminuten zutrauen würde.“ Statt kurzfristiger Glücksgefühle erhofft sich Kohfeldt für Ilia Gruev allerdings langfristige Erfolge: „Der Plan ist, dass er wie einige andere in diesem Jahr eine optimale Förderung durch ein Bundesligatraining bekommt, um dann im nächsten Jahr einen Schritt weiterzugehen“, sagt Kohfeldt. „Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Aber: Die Entwicklung von Ilia ist schon bemerkenswert in diesen acht Monaten.“