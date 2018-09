Für Kevin Möhwald läuft es alles andere als rund. Erst verletzte sich der Mittelfeldakteur im Trainingslager und verpasste einen wichtigen Teil der Vorbereitung. Seither arbeitet der 25-Jährige daran, diesen Rückstand aufzuholen. Doch das ist nicht die einzige Hürde, die der gebürtige Erfurter nehmen muss.

So groß die Freude in Bremen über Werders Transferaktivitäten zumeist auch ist, für Möhwald haben die Neuverpflichtungen vor allem eines: negative Konsequenzen. Für sehr viel Geld kam Davy Klaassen, hinter dem sich der Ex-Nürnberger verständlicherweise einreihen musste. Nun wurde auf den letzten Drücker mit Nuri Sahin ein weiterer namhafter Akteur verpflichtet, der einerseits überaus erfahren und andererseits flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist. Und dann ist da ja auch noch Nachwuchsmann Johannes Eggestein, der derzeit zum Flügelspieler und/oder Achter umgeschult wird und über den Trainer Florian Kohfeldt kürzlich mit Blick auf mögliche Streichkandidaten sagte: "Über Jojo denke ich nicht nach."

Das alles macht die Sache nicht einfacher für Kevin Möhwald. Gegen Eintracht Frankfurt gehörte der Rechtsfuß daher fast schon folgerichtig nicht zum Bremer Tross – wobei Sahin aufgrund seiner kurzfristigen Verpflichtung noch nicht einmal ein direkter Konkurrent gewesen war. Das dürfte bereits in der kommenden Woche anders sein. Ausgerechnet dann, wenn es im Weserstadion gegen Möhwalds ehemaligen Arbeitgeber aus Nürnberg geht. Mit dem "Club" war Kevin Möhwald in der Vorsaison der Aufstieg gelungen, dort wäre er nun vermutlich Stammspieler gewesen. Und doch wechselte der 25-Jährige, auch wegen der Perspektive, die ihm in Bremen seinerzeit aufgezeigt worden war.

So schlecht die Ausgangslage für Kevin Möhwald aktuell aber auch ist, Werders Sportchef Frank Baumann glaubt weiterhin an den Sommer-Zugang. "Kevin wird seine Chance bekommen im Laufe der Saison", sagte Baumann. "Er hat gut angefangen in der Vorbereitung und in dieser Zeit seine Qualitäten angedeutet. Er braucht jetzt vielleicht etwas Geduld, aber seine Zeit wird kommen."