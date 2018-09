Werders Bilanz gegen Nürnberg

Seit acht Jahren ohne Heimsieg

Mats Bente

Der 1. FC Nürnberg ist wieder in der Bundesliga – und am Sonntag Gast im Weserstadion. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Heimspiele gegen den FCN waren in den vergangenen Jahren kein Selbstläufer.